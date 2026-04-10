НОВОСТИ

Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

На фоне обостряющейся глобальной конкуренции за долю туристического рынка международные туристические ярмарки все более убедительно подтверждают свою роль эффективной площадки для продвижения направлений и налаживания партнерских связей, способствуя укреплению позиций Вьетнама на мировой туристической карте.

ITB Berlin в Германии, одна из крупнейших туристических выставок мира, ежегодно привлекает тысячи компаний и сотни тысяч посетителей. Выставка 2026 года, проходившая с 3 по 5 марта, собрала около 6 тысяч экспонентов из более чем 160 стран и территорий.

В свою очередь, WTM London в Великобритании ежегодно приносит миллиарды долларов США за счет контрактов и соглашений о сотрудничестве, подписываемых в рамках мероприятия. В выставке 2025 года приняли участие более 4 тысяч экспонентов почти из 180 стран и территорий, а число посетителей всего за три дня превысило 46 тысяч человек.
В Азии такие крупные туристические ярмарки, как China International Travel Mart, ITB Asia и Tourism Japan Expo, становятся динамичными площадками для установления контактов, способствуя укреплению региональных туристических связей и одновременно расширяя возможности для глобального сотрудничества.

Во Вьетнаме международные туристические ярмарки в последние годы все отчетливее приобретают более ясную и стратегическую роль. Ярким примером является Вьетнамская международная туристическая ярмарка (VITM) в Ханое, которая проводится ежегодно с 2013 года. В дебютной выставке участвовали около 400 предприятий из 18 стран и территорий. К 2025 году мероприятие выросло до 668 компаний с 16 рынков, обеспечило проведение 14 500 деловых встреч и привлекло почти 95 тыс. посетителей.

Международная туристическая выставка ITE HCMC в Хошимине также стала важной ступенью в продвижении туризма. За более чем два десятилетия развития это мероприятие продолжает служить воротами, соединяющими туристическую отрасль Вьетнама с региональными и мировыми рынками.

Проходившая с 3 по 6 сентября 2025 года, ITE HCMC зафиксировала более 20 тысяч деловых встреч между международными покупателями и участвующими организациями, почти половина из которых завершилась успешным заключением соглашений. Выставка привлекла около 46 100 посетителей, в том числе более 35 500 представителей туристической отрасли и свыше 10 500 посетителей из числа широкой публики, что наглядно свидетельствует о растущей способности туристических ярмарок во Вьетнаме создавать ощутимую и устойчивую рыночную ценность.

Несмотря на обнадеживающий прогресс, эксперты отмечают необходимость выработки более четких стратегий для предметного привлечения большей доли международных покупателей, смещая акцент с простого увеличения их числа на целевую работу с нужными рынками и сегментами.

Как подчеркнула заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май, туристическим ярмаркам следует и далее укреплять национальный туристический бренд через единые выставочные пространства, последовательно и профессионально представляющие туристическую идентичность Вьетнама. Не менее важно усилить координирующую роль государственных органов управления, особенно в вопросах приглашения международных туристических организаций и туристических компаний, чтобы расширить глобальный охват таких ярмарок.

Проходящая под девизом «Цифровая трансформация и зеленый рост - вывод туризма Вьетнама на новый уровень», Вьетнамская международная туристическая ярмарка в Ханое 2026 года (VITM Hanoi 2026) проходит с 9 по 12 апреля в Международном выставочном центре в Ханое, привлекая большое внимание представителей туристической отрасли.

ИЖВ/ВИА

Вьетнаму рекомендовано выстраивать устойчивые связи для производства биоэтанола

Вьетнаму рекомендовано выстраивать устойчивые связи для производства биоэтанола

По данным Вьетнамской ассоциации биотоплива, в настоящее время в стране действуют шесть заводов по производству топливного этанола с совокупной проектной мощностью около 600 тыс. кубометров в год.
