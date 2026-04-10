Туристические ярмарки становятся важным каналом продвижения туризма Вьетнама

ITB Berlin в Германии, одна из крупнейших туристических выставок мира, ежегодно привлекает тысячи компаний и сотни тысяч посетителей. Выставка 2026 года, проходившая с 3 по 5 марта, собрала около 6 тысяч экспонентов из более чем 160 стран и территорий.

В свою очередь, WTM London в Великобритании ежегодно приносит миллиарды долларов США за счет контрактов и соглашений о сотрудничестве, подписываемых в рамках мероприятия. В выставке 2025 года приняли участие более 4 тысяч экспонентов почти из 180 стран и территорий, а число посетителей всего за три дня превысило 46 тысяч человек.

В Азии такие крупные туристические ярмарки, как China International Travel Mart, ITB Asia и Tourism Japan Expo, становятся динамичными площадками для установления контактов, способствуя укреплению региональных туристических связей и одновременно расширяя возможности для глобального сотрудничества.

Во Вьетнаме международные туристические ярмарки в последние годы все отчетливее приобретают более ясную и стратегическую роль. Ярким примером является Вьетнамская международная туристическая ярмарка (VITM) в Ханое, которая проводится ежегодно с 2013 года. В дебютной выставке участвовали около 400 предприятий из 18 стран и территорий. К 2025 году мероприятие выросло до 668 компаний с 16 рынков, обеспечило проведение 14 500 деловых встреч и привлекло почти 95 тыс. посетителей.

Международная туристическая выставка ITE HCMC в Хошимине также стала важной ступенью в продвижении туризма. За более чем два десятилетия развития это мероприятие продолжает служить воротами, соединяющими туристическую отрасль Вьетнама с региональными и мировыми рынками.

Проходившая с 3 по 6 сентября 2025 года, ITE HCMC зафиксировала более 20 тысяч деловых встреч между международными покупателями и участвующими организациями, почти половина из которых завершилась успешным заключением соглашений. Выставка привлекла около 46 100 посетителей, в том числе более 35 500 представителей туристической отрасли и свыше 10 500 посетителей из числа широкой публики, что наглядно свидетельствует о растущей способности туристических ярмарок во Вьетнаме создавать ощутимую и устойчивую рыночную ценность.

Несмотря на обнадеживающий прогресс, эксперты отмечают необходимость выработки более четких стратегий для предметного привлечения большей доли международных покупателей, смещая акцент с простого увеличения их числа на целевую работу с нужными рынками и сегментами.

Как подчеркнула заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май, туристическим ярмаркам следует и далее укреплять национальный туристический бренд через единые выставочные пространства, последовательно и профессионально представляющие туристическую идентичность Вьетнама. Не менее важно усилить координирующую роль государственных органов управления, особенно в вопросах приглашения международных туристических организаций и туристических компаний, чтобы расширить глобальный охват таких ярмарок.

Проходящая под девизом «Цифровая трансформация и зеленый рост - вывод туризма Вьетнама на новый уровень», Вьетнамская международная туристическая ярмарка в Ханое 2026 года (VITM Hanoi 2026) проходит с 9 по 12 апреля в Международном выставочном центре в Ханое, привлекая большое внимание представителей туристической отрасли.