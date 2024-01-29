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Туристические фирмы, пункты назначения готовятся к притоку корейских туристов во время Tэт
Крупнейшие туристические компании Королевства, такие как HantaTour, Very Good Travel и Kyowon Tour Travel Easy, сообщили, что количество корейских туристов, бронирующих туры на Тэт, увеличилось примерно на 50% по сравнению с прошлым годом, а остров Фукуок во Вьетнаме является одним из самых привлекательных направлений для них в период приближающихся праздников.
Уловив вкус отдыхающих из РК, многие туристические фирмы и заведения также расстилают красную ковровую дорожку, предлагая различные интересные продукты.
Тхай Фыонг Хоа, генеральный директор Sun World - развлекательного бренда Sun Group, рассказал газете Лаодонг (Труд), что компания представила широкий спектр новых впечатлений на Фукуоке, таких как Каухон (мост поцелуев), ночной рынок и мультимедийное шоу под названием "Морской поцелуй" с фейерверками круглый год.
Тхай Фыонг Хоа считает, что корейские туристы, особенно любители фестивалей, будут в восторге от этих мероприятий.
В 2023 году почти 3,6 миллиона гостей из РК выбрали Вьетнам в качестве места отдыха, став крупнейшим источником международных туристов в стране Юго-Восточной Азии. Политика Вьетнама по освобождению от виз была расценена как один из плюсов его привлекательности для корейских путешественников.
Председатель HanaTour Сон Ми Сун заявила, что ее компания будет стремиться помочь увеличить число корейских туристов во Вьетнаме в этом году до 6 миллионов. Помимо популярных у корейцев направлений, компания откроет туры в другие места, такие как городок Сапа в северной провинции Лаокай.
Помимо прибрежных городов, таких как Дананг, Нячанг и Фукуок, туристы из стран Северо-Восточной Азии теперь выбирают для исследования горные районы Вьетнама, в частности Сапа.
Йонг Сунг-ок, руководитель отдела Юго-Восточной Азии компании HanaTour, отметил, что в последнее время Вьетнам стал популярным направлением и самым востребованным среди корейских путешественников.
Несмотря на затянувшийся экономический спад, корейцы готовы тратить большие деньги на роскошные места в самолетах.
Вьетнам стал направлением с наибольшим объемом билетов бизнес-класса, приобретенных корейскими пассажирами в 2023 году, согласно статистике доходов от продажи авиабилетов в РК за прошлый год, опубликованной крупнейшей в стране электронной торговой площадкой Gmarket.