НОВОСТИ
Туристические суда в заливе Халонг завершат установку средств связи до 15 августа
Согласно Национальному техническому регламенту QCVN 72:2025/BGTVT, установка AIS является обязательной для туристических судов, перевозящих более 50 пассажиров. Однако в настоящее время все суда вместимостью менее 50 мест в заливе Халонг добровольно соглашаются и обязуются установить данное оборудование до 15 августа с целью повышения безопасности при эксплуатации. По состоянию на 6 августа около 80% всех судов в заливе Халонг уже оборудованы системой AIS.
Председатель Ассоциации туристических судов Халонга Чан Ван Хонг отметил: «Это шаг, демонстрирующий ответственность компаний, предоставляющих услуги по перевозке туристов в заливе Халонг, перед Всемирным природным наследием и обеспечением безопасности туристов».
Ранее, 2 августа, Департамент строительства провинции Куангнинь создал межведомственную группу для обследования состояния работы оборудования AIS, установленного на туристических судах, и дополнительно определил временные укрытия от штормов и ливней в заливе Халонг и заливе Байтылонг.
По оценке межведомственной группы, в настоящее время сигналы AIS в заливах Халонг и Байтылонг, управляемые береговой радиостанцией Хонгай, передаются стабильно. Однако для усиления контроля за туристическим флотом провинции Куангнинь необходимо дополнительно установить станции на острове Титоп и горе Байтхо.
Одновременное использование двух систем связи — VHF на канале 16 и AIS — обеспечивает стабильную связь в заливах Халонг и Байтылонг, позволяет своевременно передавать информацию и оказывать экстренную помощь в случае неблагоприятных ситуаций. Управление внутреннего водного транспорта провинции Куангнинь будет осуществлять проверку работоспособности оборудования перед выдачей разрешения на выход судна в рейс.
Кроме того, межведомственная группа согласовала установку дополнительных указателей к шести временным укрытиям от ливней и штормов в заливе Халонг: Хоакыонг, Ханглуон, Хангчонг — Чиньны, Тунгкуой (Куаван), Вонгвьенг, Конгдо.
До этого Народный комитет провинции Куангнинь провёл рабочую встречу с Институтом наук о Земле (при Академии наук и технологий Вьетнама) с целью внедрения системы раннего предупреждения о метеоявлениях — грозах, шквалах и молниях — в приоритетных районах, особенно в заливах Халонг, Байтылонг и прибрежных зонах.