НОВОСТИ

Туристические суда в заливе Халонг завершат установку средств связи до 15 августа

Наряду с существующей системой радиосвязи VHF, все туристические суда в заливе Халонг (провинция Куангнинь) завершат установку оборудования морской связи и навигации AIS до 15 августа. Владельцы судов заявили, что в случае, если установка не будет завершена, суда не будут допущены к эксплуатации. Оборудование AIS (автоматическая идентификационная система) — это система морской связи и навигации, позволяющая судам обмениваться информацией об идентификаторах, местоположении, курсе, скорости и других данных с другими судами и береговыми станциями.

Согласно Национальному техническому регламенту QCVN 72:2025/BGTVT, установка AIS является обязательной для туристических судов, перевозящих более 50 пассажиров. Однако в настоящее время все суда вместимостью менее 50 мест в заливе Халонг добровольно соглашаются и обязуются установить данное оборудование до 15 августа с целью повышения безопасности при эксплуатации. По состоянию на 6 августа около 80% всех судов в заливе Халонг уже оборудованы системой AIS.

Председатель Ассоциации туристических судов Халонга Чан Ван Хонг отметил: «Это шаг, демонстрирующий ответственность компаний, предоставляющих услуги по перевозке туристов в заливе Халонг, перед Всемирным природным наследием и обеспечением безопасности туристов».

Ранее, 2 августа, Департамент строительства провинции Куангнинь создал межведомственную группу для обследования состояния работы оборудования AIS, установленного на туристических судах, и дополнительно определил временные укрытия от штормов и ливней в заливе Халонг и заливе Байтылонг.

По оценке межведомственной группы, в настоящее время сигналы AIS в заливах Халонг и Байтылонг, управляемые береговой радиостанцией Хонгай, передаются стабильно. Однако для усиления контроля за туристическим флотом провинции Куангнинь необходимо дополнительно установить станции на острове Титоп и горе Байтхо.

Одновременное использование двух систем связи — VHF на канале 16 и AIS — обеспечивает стабильную связь в заливах Халонг и Байтылонг, позволяет своевременно передавать информацию и оказывать экстренную помощь в случае неблагоприятных ситуаций. Управление внутреннего водного транспорта провинции Куангнинь будет осуществлять проверку работоспособности оборудования перед выдачей разрешения на выход судна в рейс.

Кроме того, межведомственная группа согласовала установку дополнительных указателей к шести временным укрытиям от ливней и штормов в заливе Халонг: Хоакыонг, Ханглуон, Хангчонг — Чиньны, Тунгкуой (Куаван), Вонгвьенг, Конгдо.

До этого Народный комитет провинции Куангнинь провёл рабочую встречу с Институтом наук о Земле (при Академии наук и технологий Вьетнама) с целью внедрения системы раннего предупреждения о метеоявлениях — грозах, шквалах и молниях — в приоритетных районах, особенно в заливах Халонг, Байтылонг и прибрежных зонах.

ВИА/ИЖВ

Вьетнам и Австрия укрепляют оборонное сотрудничество ради мира и развития

Вьетнам и Австрия укрепляют оборонное сотрудничество ради мира и развития

Посол Ву Ле Тхай Хоанг выразил стремление продвигать практическое и эффективное оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Австрией в соответствии с общей динамикой двусторонних отношений, а также сотрудничеством между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС).
