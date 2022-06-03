Туристические и культурные мероприятия пройдут в рамках фестиваля Бакха

Ежегодный фестиваль Белого плато Бакха пройдет в Бакха и соседних уездах северной провинции Лаокай с 4 по 12 июня.

Основные моменты фестиваля включают традиционные скачки, фестиваль цветов сливы, ночной рынок и конференцию по продвижению инвестиций.

Соответственно, традиционные скачки начнутся в 7:30 утра 5 июня на стадионе Бакха, а фестиваль цветов сливы пройдет с 4 по 12 июня в центре исследований и производства фруктов и овощей Бакха.

Будут также и художественные программы, знакомящие с фольклорной музыкой и танцами этнических групп из района Бакха и соседних горных районов Синьман (провинция Хажанг) и Си Ма Кай (провинция Лаокай).

Посетители фестиваля могут принять участие в экскурсиях в старинный чайный сад в общине Хоанг Тху Фо, на горячий источник Куанг Нгуен и на луг Шуой Тхау.

Ожидается, что в 2022 году фестиваль Белого плато Бакха примет 60.000 посетителей из местных и других мест с разнообразными туристическими и культурными мероприятиями.