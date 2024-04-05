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Туристическая ярмарка в Хошимине в самом разгаре
На мероприятии продается около 400 недорогих туров, туристических ваучеров и туристических услуг со скидками на общую сумму около 50 миллиардов донгов (2 миллиона долларов США).
Помимо пакетов с большими скидками, посетителей ждет множество подарков и розыгрышей, которые, как ожидается, принесут увлекательные впечатления.
Туристические фирмы сообщили о хороших продажах уже в первый день ярмарки: их туры были проданы как горячие пирожки, что принесло им доход в размере более 26,3 млрд донгов, что на 49% больше, чем в прошлом году.
Мероприятие включает в себя, среди прочего, акустические представления и прогулки на ходулях, программу обмена для ознакомления с культурой и направлениями различных местностей, а также различные семинары по продвижению туризма.
Изюминкой ярмарки в этом году станет обмен карьерами в сфере туризма, который поможет туристическим компаниям сблизиться с работниками и студентами.
По словам заместителя председателя провинциального народного комитета Во Ван Хоана, будучи туристическим центром страны, город Хошимин работал над разработкой конкретных планов и действий по поддержке туризма после пандемии.
Ожидается, что ярмарка укрепит сотрудничество между туристическими компаниями и будет способствовать развитию региональных связей, чтобы улучшить качество туристических предложений и повысить их конкурентоспособность, сказал он.
В первом квартале город принял 1,38 миллиона туристов, что на 32,4% больше, чем в прошлом году, и составило 30% от общего числа международных туристов страны. В то же время, он обслужил более 8 миллионов внутренних туристов, что на 6,6% больше, чем в тот же период прошлого года.
Доходы от туризма за этот период составили 44,7 трлн донгов, увеличившись на 23,8% в годовом исчислении и составив 23,7% от общего дохода страны.
В 2024 году город планирует привлечь не менее 6 миллионов иностранных и 38 миллионов местных туристов и получить доход от туризма в размере не менее 190 триллионов донгов (7,6 миллиарда долларов США).