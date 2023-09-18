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Туристическая программа продвигает террасные поля Хоангшуфи

Ежегодная программа под названием «Путешествие по наследию террасных полей Хоангшуфи» открылась в уезде Хоангшуфи, северной горной провинции Хажанг, 16 сентября. Ежегодная программа под названием «Путешествие по наследию террасных полей Хоангшуфи» открылась в уезде Хоангшуфи, северной горной провинции Хажанг, 16 сентября.

Хоанг Дык Тан, заместитель председателя Народного комитета уезда Хоангшуфи, сказал, что в рамках программы в этом месяце в данном уезде будет проведен ряд мероприятий с множеством привлекательных туристических продуктов, демонстрирующих типичные культурные ценности этнических групп, проживающих в северо-западном регионе.

Горный уезд Хоангшуфи имеет уникальный туристический продукт – живописные террасные рисовые поля на склонах величественного горного хребта Тэйконлинь. Чтобы достичь этой живописной красоты, местные представители народностей Зао, Тэй, Нунг и Латьи усердно работали и освоили методы ведения сельского хозяйства на склонах, создав тысячи гектаров террасных полей.

Провинция Хажанг продвигает свой культурный потенциал и живописные места для развития туристической экономики. Поэтому с 2012 года по настоящее время в уезде Хоангшуфи проводится ежегодная туристическая программа «Через террасные рисовые поля – объекты наследия», включающая множество значимых культурных мероприятий, пропитанных культурной самобытностью региона и этнических меньшинств.

ВИА/ИЖВ

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