НОВОСТИ
Туристическая программа продвигает террасные поля Хоангшуфи
Хоанг Дык Тан, заместитель председателя Народного комитета уезда Хоангшуфи, сказал, что в рамках программы в этом месяце в данном уезде будет проведен ряд мероприятий с множеством привлекательных туристических продуктов, демонстрирующих типичные культурные ценности этнических групп, проживающих в северо-западном регионе.
Горный уезд Хоангшуфи имеет уникальный туристический продукт – живописные террасные рисовые поля на склонах величественного горного хребта Тэйконлинь. Чтобы достичь этой живописной красоты, местные представители народностей Зао, Тэй, Нунг и Латьи усердно работали и освоили методы ведения сельского хозяйства на склонах, создав тысячи гектаров террасных полей.
Провинция Хажанг продвигает свой культурный потенциал и живописные места для развития туристической экономики. Поэтому с 2012 года по настоящее время в уезде Хоангшуфи проводится ежегодная туристическая программа «Через террасные рисовые поля – объекты наследия», включающая множество значимых культурных мероприятий, пропитанных культурной самобытностью региона и этнических меньшинств.