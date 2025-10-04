Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Туристическая отрасль ставит перед собой амбициозные цели

Туристическая отрасль Вьетнама нацелилась на весьма амбициозную задачу - принять 25 миллионов иностранных туристов в текущем году. Это требует значительных усилий со стороны всей отрасли, а также реализации политики содействия и прорывных, креативных решений.
  Хойан вошёл в число 25 лучших городов мира 2025 года. Фото: Vietnam+  
Согласно ежегодному докладу Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), туризм в настоящее время обеспечивает более 10% мирового ВВП. Во Вьетнаме туризм также считается ключевой отраслью экономики, демонстрирующей стремительное развитие, способствующей формированию экономической картины страны и выступающей культурным мостом, соединяющим Вьетнам с остальным миром.

Несмотря на то что сейчас продолжается низкий сезон международного туризма, положительные показатели роста за последние восемь месяцев свидетельствуют о благоприятных перспективах для рынка международного туризма.

По данным Главного управления туризма Вьетнама, общий поток иностранных туристов, прибывших во Вьетнам с января по август, достиг почти 14 миллионов человек, что на 21,7% больше, чем за тот же период 2024 года. Среди крупнейших рынков, показавших хороший рост: Китай, Япония и Индия.

Реорганизация административно-территориальных единиц, проведённая 1 июля 2025 года, создаёт новый импульс и потенциал для местных органов власти, что требует от туристической отрасли разработки стратегии развития, соответствующей этим изменениям.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с речью на VIII съезде партийной организации Центрального органа общественной безопасности на срок 2025–2030 гг., который открылся 4 октября в Ханое.
ПОДРОБНЕЕ

Top