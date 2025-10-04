НОВОСТИ
Туристическая отрасль ставит перед собой амбициозные цели
Несмотря на то что сейчас продолжается низкий сезон международного туризма, положительные показатели роста за последние восемь месяцев свидетельствуют о благоприятных перспективах для рынка международного туризма.
По данным Главного управления туризма Вьетнама, общий поток иностранных туристов, прибывших во Вьетнам с января по август, достиг почти 14 миллионов человек, что на 21,7% больше, чем за тот же период 2024 года. Среди крупнейших рынков, показавших хороший рост: Китай, Япония и Индия.
Реорганизация административно-территориальных единиц, проведённая 1 июля 2025 года, создаёт новый импульс и потенциал для местных органов власти, что требует от туристической отрасли разработки стратегии развития, соответствующей этим изменениям.