Туристическая отрасль Вьетнама приняла и обслужила около 3,5 млн туристов в период Нового года

В период празднования Нового года по григорианскому календарю 2026 года (с 1 по 4 января 2026 года) туристическая отрасль Вьетнама, по оценкам, приняла и обслужила около 3,5 млн туристов. Средняя загрузка номерного фонда на туристических объектах размещения по всей стране составила около 51%; при этом в ряде ключевых туристических регионов этот показатель был выше — порядка 65%.



Об этом сообщило Национальное управление по туризму Вьетнама по итогам статистики на 4 января.





Туристы посещают Хошимин. (Фото: ВИА)

Среди регионов, принявших наибольшее число туристов в этот период, лидирует Хошимин — около 1,24 млн туристов, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года; в том числе число иностранных туристов превысило 75,7 тыс. человек, увеличившись на 83%. Загрузка номерного фонда в городе достигла около 75%, а совокупные доходы от туризма оцениваются в 2 632 млрд донгов.



Провинция Ниньбинь приняла более 723 тыс. туристов, в том числе почти 178 тыс. иностранных гостей; совокупные доходы от туризма оцениваются примерно в 795 млрд донгов.



Провинция Куангнинь зафиксировала около 657 тыс. туристов, включая порядка 70,5 тыс. иностранных гостей и около 218 тыс. туристов, воспользовавшихся услугами размещения; совокупные доходы от туризма оцениваются примерно в 1 620 млрд донгов.



В провинции Ламдонг туристический поток составил около 650 тыс. человек, загрузка номерного фонда колебалась в пределах 70–80%, а совокупные доходы от туризма оцениваются примерно в 1 200 млрд донгов.

Ханой принял около 560 тыс. туристов, что примерно на 250% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года; в том числе число иностранных туристов составило около 110 тыс. человек, увеличившись примерно на 287%. Загрузка номерного фонда в столице оценивается на уровне около 73%, а совокупные доходы от туризма — порядка 2 100 млрд донгов, что на 254% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.



Далее следуют: Хайфон (515,6 тыс. туристов), Кханьхоа (503,9 тыс.), Лаокай (более 363,1 тыс.), Анзянг (348 778), Футхо (305 тыс.), город Хюэ (85 тыс.).



Новогодние праздники традиционно являются пиковым сезоном для иностранных туристов, посещающих Вьетнам. В текущем году поток иностранных гостей из таких стран, как Китай, Республика Корея, Соединённые Штаты Америки, Таиланд, Малайзия, Сингапур и других, продолжил демонстрировать положительную динамику, что подаёт обнадёживающие сигналы для туристической отрасли.