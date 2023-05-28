НОВОСТИ
Туристическая неделя «Золотые краски Тамкок – Чанган» открылась в Ниньбине
Это ежегодное туристическое мероприятие, организованное провинцией Ниньбинь на протяжении многих лет с целью продвижения распространения уникальных, привлекательных и выдающихся ценностей туристических ресурсов Ниньбиня.
На церемонии открытия Недели туристы со всех концов страны имели возможность полюбоваться рисовой картиной, созданной местными ремесленниками и жителями на романтическом рисовом поле площадью более 9500 кв. м.
Сразу после церемонии открытия прошел ряд мероприятий, таких как пешеходная улица и деревенский кулинарный рынок, культурные и художественные мероприятия, народные игры, представление традиционных ремесленных изделий, продукции программы «Одна община – один продукт» (OCOP), фототур «Золотой сезон Тамкок», художественная фотовыставка на тему «Золотые краски Тамкок – Чанган»...
Туристическая неделя 2023 проходит с 27 мая по 4 июня в туристической зоне Тамкок – Битьдонг, экологической туристической зоне Чанган и некоторых других зонах и местах на территории провинции.
Чан Шонг Тунг, заместитель председателя Народного комитета провинции, сказал, что это одно из ежегодных важных мероприятий Ниньбиня по конкретизации резолюции правительства № 28/NQ-CP в основных задачах и решениях для ускорения эффективного и устойчивого восстановления и развития туризма и эффективного использования уникальной туристической ценности и самобытности Тамкок.
Неделя туризма, которая продлится до 6 июня, также должна помочь Ниньбиню расширить сотрудничество в области культуры и туризма с местными и зарубежными населенными пунктами.
Туристы имеют возможность побаловать себя уникальной кулинарной культурой региона на пешеходной улице и продовольственном рынке Тамкок. Они также могут принять участие в фототурах, насладиться фотовыставкой "Золотой сезон Тамкок - Чанган", изучить традиционные ремесленные изделия и насладиться многими другими культурными и художественными программами.
Ниньбинь стремится принять в этом году 5,35 млн. посетителей с общим доходом более 5,1 триллиона (221,7 млн. долл. США). Эти усилия способствуют постепенному превращению туризма в ключевой сектор местной экономики и утверждению Ниньбиня в качестве выдающегося туристического направления в дельте Красной реки и в стране в целом.