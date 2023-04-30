Туризм южного Вьетнама неуклонно восстанавливается и готов совершить прорыв

Продвигая преимущества туристических ресурсов, климатических характеристик, сохраняя динамику восстановления, в первом квартале 2023 года туристическая деятельность во многих населенных пунктах юго-восточного района и дельты Меконга продолжает процветать.



Другие впечатляющие результаты



В первом квартале 2023 года в провинциях и городах ключевых туристических районов юго-востока и дельты реки Меконг туристическая деятельность довольно оживлена с разнообразными продуктовыми, маршрутами и мероприятиями. Мероприятия культуры, спорта, кухни, туризма пропитаны спецификой культурой, которые привлекли большое количество туристов.



По данным Народного комитета Хошимина, в первом квартале этого года количество внутренних туристов, прибывших в город, достигло более 7,5 млн. человек, увеличившись почти на 60% по сравнению с тем же периодом 2022 года, из них иностранные туристы достигли более 1 млн. прибытий, что на 100% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За первые 3 месяца года выручка от услуг проживания и питания в городе увеличилась более чем на 37%, выручка от туристических услуг увеличилась на 84,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.



Также расположенная в юго-восточном районе, в первом квартале 2023 года провинция Бариа-Вунгтау приняла более 3,4 млн. посетителей, из которых число международных прибытий достигло более 48.000 прибытий, что на 42% больше, чем за тот же период 2022 года. Места назначения, связанные с преимуществами морского и островного туризма, оздоровительного туризма, посещения культурных и исторических памятников и экотуризма продолжают привлекать туристов, особенно в выходные и праздничные дни.



Разработка продуктов и продвижение бренда



Продвигая результаты, достигнутые в первом квартале, туристическая отрасль населенных пунктов предложила множество решений для продолжения диверсификации продуктов, расширения рынков для привлечения туристов в ближайшее время.



По словам г-жи Нгуен Тхи Ань Хоа, директора Департамента туризма города Хошимин: «Город продолжает реализовывать стратегию развития туризма с содержаниями повышения качества и диверсификации туристических продуктов, уделяя особое внимание специфическим туристическим продуктам, активизации коммуникаций и продвижению туристических продуктов, направлений и туристических брендов города».

По словам руководителя Департамента туризма Бариа-Вунгтау, в 2023 году туристическая отрасль провинции стремится принять около 13,9 млн. посетителей, уровень доходов от туристических услуг и размещения вырастет на 8% и более по сравнению с 2022 годом. Особенно, выполняя ориентацию на строительство и развитие Бариа-Вунгтау в качестве высококачественного туристического центра мирового класса, провинция продолжает развивать и совершенствовать различные виды и продукты. Продукты морского и островного туризма, оздоровительно-развлекательный туризм и экотуризм становятся специфическими продуктами, создавая разнообразие направлений, повышая опыт для посетителей в направлении «зеленого» туризма, экологически чистого.

В районе дельты Меконга директор Департамента туризма провинции Кьенжанг Буй Куок Тхай сказал, что чтобы продолжать привлекать туристов, провинция активизировала пропаганду и продвижение таких направлений, как жемчужный остров Фукуок, город Хатьен, Ратьз, районы У Минь Тхыонг, Кьенлыонг, Кьенхай, Хондат... Развивая диверсифицированные продукты, туристическая отрасль Кьенжанг в координации с секторами сельского хозяйства и развития сельских районов, промышленности и торговли, уезды и города провинции активизируют эксплуатацию сельскохозяйственной продукции, деликатесов, ремесленных деревень, связанных с туристической деятельностью.



С той же заинтересованностью в развитии туристических продуктов в период восстановления и развития для населенных пунктов, включая ключевые туристические районы юго-востока и дельты реки Меконг, представитель компании вьетнамского туризма и транспортного маркетинга (Vietravel) отметил, чтобы привлечь больше местных и иностранных туристов, имеющих более высокие расходы, населенным пунктам нужны улучшения и обновления продуктов, особенно ночных туристических продуктов и услуг, поэтому требуются надлежащие инвестиции, чтобы действительно создать привлекательный опыт для посетителей..

Населенные пункты могут сосредоточиться на развитии туристических продуктов и ночной экономики в таких группах, как продукты, связанные с общественной культурой, развлечениями, кухней, и продукты, связанные с культурными и художественными программами. Кроме того, необходимо определить источники туристов в местность, чтобы иметь более подходящую и привлекательную стратегию развития продукта.