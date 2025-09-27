НОВОСТИ
Туризм Ханоя ускорит «зелёную» трансформацию, повышая статус туристического направления
На протяжении многих лет Ханой последовательно развивает туризм в тесной связи с сохранением окружающей среды и местной культуры. Такие инициативы, как ограничение использования одноразового пластика в гостиницах и ресторанах, программа «Зелёное воскресенье», создание моделей общественного и экотуризма, установка системы раздельного сбора отходов на объектах культурного наследия, способствовали формированию образа столицы как зелёного, чистого и безопасного города.
В 2024 году Ханой принял почти 28 миллионов туристов, среди которых более 6,4 миллиона иностранных гостей; доходы отрасли составили 111 триллионов донгов, что обеспечило около 8% ВРП. Особенно значимым событием стало недавнее празднование 80-летия Национального дня (2 сентября), которое оставило яркий след в развитии туризма Вьетнама. Только в Ханое за четыре дня город посетили более 2 миллионов человек, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года; количество иностранных туристов увеличилось на 35%; доходы достигли примерно 4,5 триллиона донгов, увеличившись на 80% по сравнению с прошлым годом. Средний коэффициент загрузки гостиниц и апартаментов для туристов составил около 83%, при этом многие отели категории 3–5 звёзд были полностью заполнены.
Эти впечатляющие результаты свидетельствуют о растущей привлекательности Ханоя на туристической карте мира и служат доказательством успешного сочетания культурно-исторических ценностей с усилиями по созданию «зелёного направления». Это также стало важной основой для присуждения столице награды в категории «Устойчивый туризм» в рамках премии TPO Best Awards 2025.
Однако, по словам доцента, доктора Фам Чунг Лыонга, заместителя председателя Вьетнамской ассоциации подготовки кадров в сфере туризма, развитие устойчивого туризма в Ханое всё ещё сталкивается со множеством ограничений. Несмотря на наличие планов и реализованных проектов, до настоящего времени ни одно направление не получило официального статуса «направление зелёного туризма» в соответствии со стандартной системой критериев. Основными причинами являются неравномерное понимание роли «зелёного туризма» в развитии города; отсутствие системы оценки и механизма признания; ограниченные инвестиционные ресурсы; недостаточный уровень межотраслевого управления и координации. В результате многие потенциальные территории, такие как Бави, Хыонгшон, Западное озеро, не были полностью реализованы для превращения в знаковые центры зелёного экотуризма и духовно-культурного туризма.
Для устойчивого развития, по мнению экспертов, Ханою необходимо в ближайшее время утвердить систему критериев для оценки направлений зеленого туризма, подходящих для городских условий; содействовать развитию региональных связей, мобилизовать участие местного населения; отдать приоритет инвестициям в зеленую инфраструктуру и чистую энергетику; а также активно применять цифровые технологии в управлении и продвижении.
Награждение премией TPO Best Awards 2025 подтверждает имидж Ханоя не только как «сердца Вьетнама» с богатыми традициями, но и как пионера в области устойчивого развития. Благодаря решимости правительства и поддержке общества, столица имеет возможность постепенно преодолевать ограничения и реализовывать свою цель стать ведущим направлением зелёного туризма в регионе, активно внося вклад в социально-экономический рост и зелёную трансформацию.