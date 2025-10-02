НОВОСТИ
Туризм ускоряется благодаря политике безвизового въезда
Он поделился: «Я уже бывал в Таиланде и Сингапуре, где безвизовый режим действует давно, поэтому поток иностранных туристов там очень велик. Для путешественников, предпочитающих долгие поездки, как я, вьетнамский безвизовый режим на срок до 45 дней действительно очень привлекателен, ведь он позволяет глубже познакомиться с местной культурой».
Согласно отчёту Всемирной туристической организации, введение безвизового режима способно увеличить количество иностранных туристов на 5–25%. Большинство стран мира применяют либо полное освобождение от виз, либо гибкие визовые политики для привлечения гостей. В Юго-Восточной Азии наиболее либеральной считается визовая политика Малайзии, предоставляющей безвизовый въезд гражданам 165 государств и территорий. Далее следуют Сингапур (163 страны и территории) и Таиланд (98 стран и территорий). Кроме того, эти страны увеличили сроки пребывания до 30–90 дней в зависимости от гражданства, что позволяет туристам дольше оставаться.
Подобные меры помогли Малайзии, Сингапуру и Таиланду привлечь рекордное число туристов: в 2024 году Малайзия приняла 37 млн гостей, а Таиланд – более 35 млн (что превысило показатели 2019 года – 31 млн, до пандемии Covid-19, по данным Министерства культуры, спорта и туризма Таиланда).
Вьетнам также делает свою визовую политику всё более открытой. Недавно Правительство издало Резолюцию №229/NQ-CP о безвизовом въезде в рамках программы стимулирования туризма для граждан 12 стран: Королевства Бельгии, Республики Болгария, Республики Хорватия, Чешской Республики, Венгрии, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, Республики Польша, Румынии, Словацкой Республики, Республики Словения и Швейцарской Конфедерации.
Граждане этих государств имеют право на пребывание сроком до 45 дней с момента въезда в целях туризма, вне зависимости от типа паспорта, при условии соблюдения требований законодательства Вьетнама о въезде. Политика действует с 15 августа 2025 года по 14 августа 2028 года.
Более дружественная визовая политика позволит Вьетнаму привлекать больше международных конференций, выставок и мероприятий, а также создаст удобства для предпринимателей и туристов, принимающих в них участие. Таким образом, выигрывает не только туристическая отрасль, но и авиация, транспорт, розничная торговля, сфера услуг и другие сектора экономики.
По последним данным Генерального статистического управления, благодаря облегчённому визовому режиму, активной рекламно-просветительской работе и мероприятиям в честь национальных праздников поток иностранных гостей во Вьетнам продолжает расти. В июле 2025 года число международных туристов достигло 1,56 млн человек, что на 6,8% больше, чем месяцем ранее, и на 35,7% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за 7 месяцев 2025 года Вьетнам посетили 12,23 млн иностранных туристов, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В интервью доктор Нгуен Дык Чонг, преподаватель факультета туризма и гостиничного дела Национального экономического университета, отметил: «Недавно введённый безвизовый режим является „ключом“ к повышению конкурентоспособности вьетнамского туризма в регионе. Если опираться только на природные красоты, обойти многие страны будет трудно. Разница заключается в удобстве путешествия, и именно визы – первый барьер, который необходимо снять. Чем проще въезд для туриста, тем охотнее он остаётся дольше, тратит больше, а значит, ценность для экономики оказывается во много раз выше стоимости визы».
Чтобы туристическая отрасль Вьетнама действительно совершила рывок и развивалась устойчиво в будущем, расширение и совершенствование визовой политики должны рассматриваться как приоритетная мера.
Параллельно со снятием визовых барьеров Вьетнаму необходимо продолжать активно инвестировать в туристическую инфраструктуру и транспортную систему, усиливать профессиональное продвижение и рекламу направлений, развивать разнообразные и уникальные туристические продукты, соответствующие потребностям рынка.
Повышение качества услуг, подготовка профессиональных кадров, охрана окружающей среды и развитие «зелёного туризма» также являются ключевыми факторами, обеспечивающими полноценный опыт для гостей. При комплексной реализации этих решений визовая политика станет не только «открытыми дверями» для иностранных туристов, но и стратегическим драйвером, выводящим туризм Вьетнама на новый уровень.