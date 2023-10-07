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Туризм способствует социально-экономическому развитию в районах проживания этнических меньшинств
Террасные поля Мукангчай расположены на склонах гор, слой за слоем, на площади около 2.200 гектаров и были причислены премьер-министром к особым национальным памятникам в 2029 году. Ранее известная газета Telegraph объявила 12 самых красивых террасных полей в мире, из которых террасные поля Мукангчай представляют Вьетнам в этом списке.
Организуются многие туры, фототуры в Мукангчай, во время которых туристы могут познакомиться с культурой местных этнических жителей. В таких турах туристы обязательно посетят городок Туле, полюбуются красивыми желтыми террасными полями, посетят деревни Лимтхай и Лиммонг, спрятанные в облаках, их ждет путешествие по исследованию перевала Кхауфа, одного из четырех великих перевалов на Севере Вьетнама и самого длинного перевала высотой более 40 км, круглый год Кхайфа был покрыт облаками, вьющимися вокруг горных хребтов. Лапантан – это место накопления террасных полей в Мукангчае с 700 гектарами каскадных полей, расположенных по холмам.
С 2015 года в провинции Йенбай было организовано множество мероприятий для привлечения туристов. Среди них ежегодный фестиваль парапланеризма «Полет над золотым сезоном» и «Полет над сезоном полива». Помимо экотуризма и общественного туризма, Йенбай развивает виды приключенческого туризма, такие как альпинизм, полеты на параплане, катание на лодках...
Благодаря сотрудничеству в развитии туризма были инвестированы и модернизированы инфраструктура и системы объектов некоторых провинций расширенного Северо-Западного региона.
Наследие террасных полей все чаще используется устойчивой эксплуатацией, способствуя социально-экономическому развитию территорий проживания этнических меньшинств. Совсем недавно шли программы «Через районы наследиях полей» Хоангшуфи 2023 в Хажанге, 3-й районный фестиваль этнической культуры Монг, фестиваль Бан Эм в общине Банфунг, фестиваль Бан Зао, фестиваль этнической культуры Зао; церемония подношения нового риса этнической группы Зао.
На фестивалях представлены типичные культурные продукты, продукция сельского и лесного хозяйства, лекарственные травы и изделия кустарного промысла. Посетители также могут напрямую увидеть демонстрацию процесса изготовления традиционных ремесел, таких как ковка, ткачество, резьба по серебру и вышивка парчой, познакомиться с горным рынком и многими видами спорта этнических народностей, такими как стрельба из арбалета, соревнования по вышивке парчи, традиционные этнические боевые искусства...
В частности, все общины в ключевых туристических зонах района Хоангшуфи организуют мероприятия, обзорные экскурсии в террасные поля, посешение традиционных ремесленных деревней и фестивалей, создавая разнообразие туризма.
Недавно группа из 8 расширенных северо-западных провинций и города Хошимин объявила о двух совместных туристических продуктах – «Путешествие по районам террасных полей» и «Величественный западно-северный регион».