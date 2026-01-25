Туризм провинции Кханьхоа в новом пространстве развития: стратегия выхода на международный уровень

Туристы с большим интересом участвуют в опыте сбора манго в саду в общине Камлам (провинция Кханьхоа)

Сегодня Кханьхоа уже иная и стоит перед «уникальной, выпадающей раз в тысячу лет» возможностью стать туристическим центром азиатского масштаба.

Провинция решительно намерена вывести «туристический корабль» в открытое море, где экологическое сельское хозяйство и местная культура рассматриваются как надёжный «якорь», удерживающий туристов.

Уже в первые дни 2026 года круизный лайнер Costa Serena доставил в прибрежный город Нячанг 2 800 европейских туристов. Сделав остановку в Международном порту Камрань, гости отправились знакомиться с известными достопримечательностями Кханьхоа, прокатились на рикшах по сельским деревням, утопающим в плодовых садах.

Оуэн Сан из города Ричмонд (Канада) вместе с туристической группой посетил манговый сад в уезде Камлам. Он с удовольствием пробовал блюда, приготовленные из манго. Впечатлённый необычным и сладким вкусом, Оуэн Сан решил приобрести эти лакомства, чтобы привезти их в подарок друзьям и семье.

В 2026 году восемь международных круизных судов уже «забронировали» заходы в Кханьхоа, среди них: Costa Serena (Италия, 2 захода), Le Jacques Cartier (Франция), Luminara (Мальта), Arcadua (Бермуды), а также Island Sky, Odyssey и The World (Багамские Острова).

Многие иностранные туристы выбирают в качестве сувениров местные сельскохозяйственные продукты и традиционные дары. Роскошные круизные лайнеры перевозят эти товары через полмира, знакомя друзей и близких туристов с Кханьхоа. В этом случае личный опыт путешественников становится самым эффективным и устойчивым каналом продвижения региона.

Резолюция № 01-NQ/TU Провинциального партииного комитета Кханьхоа о двузначных темпах роста в период 2025–2030 годов определяет целый ряд направлений развития туристического рынка. В соответствии с ней приоритет отдаётся современному, качественному туризму и формированию устойчивого бренда. В качестве перспективных рынков роста (новых, с высоким потенциалом, рассчитанных на кратко- и среднесрочную перспективу) определены Германия, Великобритания, Франция, Австралия, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. К рынкам долгосрочного развития отнесены страны Северной Европы, Индонезия, Филиппины, Катар, а также Восточная Европа — Чехия и Польша.

Кханьхоа сформировала чёткую туристическую зонировку: Нячанг и Виньхи развиваются как центры морского туризма и изучения национальных исторических памятников; Северный Ванфонг позиционируется как международный курортный приморский город; туристическая зона северной части полуострова Камрань и курорт Ниньчы ориентированы на статус национальных туристических зон. Наряду с этим регион располагает Биосферным заповедником мира Нуйчуа, национальным парком Фыокбинь, туристическими маршрутами по дюнам Намзыонг и мысу Муизинь.

Используя преимущества природных ландшафтов и местной продукции, Кханьхоа активно развивает экотуризм в районах Кханьшон, Кханьвинь, у озёр Танжанг, Шонгчау, Шонгсат, а также экскурсии в виноградные сады Ниньфыок.

Стратегия развития провинции Кханьхоа демонстрирует туристический подход, в центре которого — разнообразный, высококачественный опыт и сохранение местной самобытности. В сочетании с богатым природным потенциалом, характерной продукцией и чёткой рыночной стратегией это создаёт прочную основу для укрепления бренда региона, расширения его международного присутствия и достижения устойчивого роста. Именно с этого момента туризм по-настоящему становится движущей силой социально-экономического развития Кханьхоа на новом этапе.