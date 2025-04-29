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Туризм на праздники 30 апреля – 1 мая во Вьетнаме: туристы наслаждаются увлекательным отдыхом
По общим наблюдениям, примерно за месяц до начала праздничного периода рынок туризма стал оживленным. Те, кто заранее планировал путешествие, поспешили забронировать пакетные туры, авиабилеты и гостиницы по разумным ценам. Как отметил Ву Ван Туен, директор туристической компании Travelogy Vietnam, количество бронирований на праздники в этом году увеличилось на 20–30% по сравнению с 2024 годом. Наибольшей популярностью пользовались пакеты, сочетающие отдых и культурно-исторические экскурсии.
Наибольшей популярностью пользовались приморские города и горные районы с прохладным климатом. В топ-10 самых востребованных мест вошли: Дананг, Далат, Вунгтау, Нячанг, Хошимин, Хюэ, Фукуок, Халонг, Ханой и Хойан.
Нгуен Тхуй Муи из провинции Бакнинь поделилась: «После напряженного рабочего периода я выбрала для отдыха место, которое поможет восстановить душевные силы. Наша семья решила отправиться в путешествие в провинцию Биньдинь, надеясь избежать переполненности. Мы запланировали участие в занятиях йогой, медитацией, массажем, экскурсии по духовным местам, отдых на пляже и дегустацию морепродуктов».
В этом году стоимость гостиничных номеров не вызвала большого числа жалоб, однако стоимость авиабилетов стала главным препятствием для принятия решения о поездке. До апреля 2025 года билеты туда-обратно из Ханоя или Хошимина в Дананг или Нячанг стоили от 4 до 6 миллионов донгов. Ближе к праздникам цены выросли до 4–10 миллионов донгов за билет туда-обратно. Билеты из Ханоя в Хошимин в основном остались только в бизнес-классе по цене от 8 до 10 миллионов донгов. Таким образом, только расходы на авиабилеты для семьи из 4–5 человек могут составить десятки миллионов донгов. При добавлении расходов на питание, проживание, передвижение и экскурсии общая стоимость путешествия превышает финансовые возможности многих семей.
При бюджете от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов донгов многие семьи выбирают однодневные или краткосрочные туры (на 2–3 дня), чтобы совместить отдых с возможностью заняться домашними делами, встретиться с друзьями или навестить родных. Предвидя этот тренд, туристические агентства по всей стране запустили разнообразные программы с различными маршрутами и ценами, охватывающими экскурсии по историческим местам, традиционные ремесленные деревни, гастрономические туры и популярные фотолокации.
На этот раз город Хошимин стал центром притяжения как для отечественных, так и для иностранных туристов. Департамент туризма города организовал ряд специальных мероприятий, чтобы выразить благодарность за подвиги прошлого и почтить священные исторические ценности, а также предоставить гостям незабываемые впечатления.
Нгуен Тхи Ань Хоа, директор Департамента туризма города Хошимин, сообщила, что в городе функционирует более 3 200 объектов размещения, включая более 130 отелей категорий от 1 до 5 звезд, в общей сложности около 55 000 номеров. В отелях в 1-м и 4-м районах, а также в районе Беннгьяронг — местах проведения парадов, фейерверков, световых фестивалей и гастрономических мероприятий — заполняемость достигла 95–100%.
Наиболее заметным событием этих праздников стало проведение национального парада в честь 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, включая масштабные мероприятия: парад войск, салюты, авиашоу, дрон-шоу и разнообразные праздничные мероприятия по всему городу.
По данным Департамента туризма Ханоя, в праздники 30 апреля – 1 мая город предпринял ряд мер по эффективному использованию туристического потенциала и привлечению гостей. Будут организованы тематические туры и экскурсионные маршруты по культурным и историческим памятникам в центре и пригородах. Особое внимание уделено стимулирующим кампаниям, таким как программа «Ханойцы и туристы посещают 4-5-звездочные отели» и туры по ремесленным деревням и популярным улицам, направленные на увеличение среднего чека туристов и продление их пребывания.
Помимо Хошимина и Ханоя, другие регионы с развитым туризмом также подготовились к встрече большого потока гостей. В Дананге загрузка отелей категории 3–5 звезд достигла 90%, а в некоторых местах почти все номера распроданы. По словам Нгуен Дык Куиня, вице-президента Ассоциации туризма Дананга, в городе насчитывается около 1 300 объектов размещения с более чем 46 000 номеров, что позволяет обслужить большое количество туристов, даже несмотря на полную загруженность прибрежных отелей.