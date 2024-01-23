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Туризм наберет обороты в начале 2024 года
При этом до 80% всех вьетнамских клиентов, проживающих зарубежом, бронируют туры Saigontourist до Тет и 60% бронирует после.
Компания никогда ранее не регистрировала такого большого количества путешествующих вьетнамских клиентов, проживающих зарубежом, а это даже больше, чем в предпандемический период 2017-2018 годов. Ранее клиентами Saigontourist были в основном люди среднего и пожилого возраста, но всплеск числа иностранных туристов, в том числе молодых, в этом году действительно удивил компанию, отметила она.
Иностранные туристы часто бронируют длительные туры, как минимум на пять дней, а то и на восемь-десять дней. Они предпочитают культурные туры и ознакомительные поездки по центральному региону (Дананг, Хюэ, Хойан) и северному региону (Ниньбинь, Куангнинь, северо-западные провинции). Большинство из этих туров являются пакетными с относительно высокими ценами.
В отличие от местных или иностранных туристов, каждый путешественник, приезжающий во Вьетнам на Тет, обычно заказывает как минимум две экскурсии – одну до Тет, а другую во время или после этого крупнейшего традиционного праздника, сообщила Доан Тхи Тхань Ча газете Thanh nien («Молодежь»).
Теперь вьетнамцы, проживающие зарубежом стремятся приезжать на родину в течение всего года, а не только на праздникаи. Учитывая это, Saigontourist разрабатывает специальные продукты для этой группы отдыхающих, добавила она.
Между тем, компания Vietluxtour также уведомила о значительном росте числа вьетнамцев, проживающих зарубежом, бронирующих туры на Тет, сообщила ее директор по коммуникациям Чан Тхи Бао Тху, отметив, что клиентами ее компании являются представители среднего класса и семьи, пользующиеся услугами четырех-пятизвездочных курортов.
Они, как правило, просто отдыхают и не испытывают особой потребности в осмотре достопримечательностей. Это «нишевый рынок», на котором зарабатывают многие туристические фирмы на фоне экономических трудностей, вынуждающих семьи сокращать расходы на отдых, добавила она.
Кроме того, с начала 2024 года в туристической индустрии также наблюдается приток международных путешественников.
Островной город Фукуок, который в 2023 году демонстрировал низкие показатели, с конца прошлого года стал свидетелем внезапного увеличения числа прибытий, особенно международных. В среднем каждый день он принимает 2000-2500 иностранных посетителей, более половины из которых - из Республики Корея.
В частности, дебют Каухон (моста поцелуев) и развлекательного комплекса Sunset Town в праздничный сезон подогрел местную туристическую атмосферу в конце 2023 года.
В результате в новогодние праздники 2024 года в провинцию Киежанг, расположенную в дельте Меконга и являющуюся родиной Фукуока, прибыло более 120.000 человек, в том числе более 15.000 иностранцев, а заполняемость местных объектов размещения достигла 63,2%, а доходы от туризма составили 369 млрд донгов (более 15 млн долларов США), свидетельствует статистика.
В Хошимине также наблюдается большое количество иностранцев, путешествующих по городу в эти дни. Рынок Бентхань, туристический магнит в этом южном экономическом центре, зафиксировал множество иностранных посетителей, в основном индийских, корейских, японских и европейских, приходящих в его кондитерские, кофейные, швейные магазины и магазины модных аксессуаров.
Муниципальный департамент туризма сообщил, что город принял более 46.500 иностранных туристов во время недавних новогодних праздников, что на 86,1% больше по сравнению с 25.000 за аналогичный период 2023 года. В частности, наблюдается значительный рост числа круизных путешественников, которые являются высококлассными туристами из Европы, США, Австралии и Японии.
В прошлом году 12,6 миллиона международных туристов выбрали Вьетнам в качестве места отдыха, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2022 году, и превысило первоначальный целевой показатель.
В 2024 году страна планирует принять около 17-18 миллионов международных путешественников, 110 миллионов внутренних и около 840 триллионов донгов доходов от туристов. В самом идеальном случае, если удастся привлечь 18 миллионов иностранных туристов, можно будет говорить о полном восстановлении туристической отрасли до рекордного уровня 2019 года.
Нгуен Чунг Кхань, директор Национальной администрации туризма Вьетнама, сказал, что после почти двухлетнего принятия мер по восстановлению туристическая индустрия в настоящее время имеет тенденцию к росту. Вьетнам завоевал множество престижных международных наград, в том числе 19 на мировом уровне и 54 на азиатском уровне, присуждаемых World Travel Awards.
С учетом достижений, полученных в 2023 году, 2024 год станет для туристической отрасли Вьетнама временем, когда она наберет скорость и укрепит конкурентоспособность по сравнению с региональными конкурентами, считает он.