Туризм Дананга ускоряет привлечение туристов с помощью 5 специальных программ

Под девизом «Новый Дананг - новые впечатления - New Da Nang - New Experience» программа направлена на диверсификацию туристических продуктов, повышение качества впечатлений и внедрение цифровой трансформации во всей цепочке туристических услуг, включая 5 специальных программ и 2 заметных решения по цифровой трансформации.
  Общий вид церемонии объявления. Фото: ВИА  
15 августа Департамент культуры, спорта и туризма города Дананг в сотрудничестве с партнёрами организовал программу стимулирования и привлечения туристов в город на берегу реки Хан в последние месяцы 2025 года. Под девизом «Новый Дананг - новые впечатления - New Da Nang - New Experience» программа направлена на диверсификацию туристических продуктов, повышение качества впечатлений и внедрение цифровой трансформации во всей цепочке туристических услуг, включая 5 специальных программ и 2 заметных решения по цифровой трансформации.

Специальные программы включают: «Наслаждайся Данангом - Множество новых впечатлений»; паспорт впечатлений «Da Nang Food Tour - Heritage Tour - Green Tour»; маршрут событий и фестивалей; кампанию «Я люблю Дананг»; а также отдельную политику для MICE-туризма (деловые встречи, инсентив-мероприятия, конференции и выставки) и свадебного туризма.

Два решения по цифровой трансформации включают: онлайн-оплату через VNPAY, позволяющую иностранным туристам легко рассчитываться с помощью номера телефона или международной карты без необходимости обмена наличных; а также онлайн-паспорт впечатлений, интегрированный на платформе TripC, который позволяет пользователям отмечать посещения, загружать чеки и обменивать подарки в пунктах, участвующих в программе.

Директор Департамента культуры, спорта и туризма Дананга Чыонг Тхи Хонг Хань отметила, что программа стимулирования туризма в конце 2025 года имеет особое значение: туризм Дананга вступает в новый этап - город становится туристическим центром с более широкими возможностями после расширения административных границ и готов принять гостей со всего мира. Программа способствует продвижению образа безопасного, дружелюбного направления с множеством ярких впечатлений в пространстве нового Дананга, тем самым привлекая туристов, а также предлагая разнообразные продукты и услуги с целью принять 17,3 млн посетителей в 2025 году.

Для достижения поставленных целей Департамент продолжит активно продвигать туризм на ключевых рынках через медиаканалы, проводить пресс-конференции и участвовать в серии туристических ярмарок внутри страны и за рубежом, таких как Международная туристическая ярмарка в Хошимине 2025 года, Tourism Expo Japan, выставка WTM, а также программы по продвижению туризма Дананга в Соединённом Королевстве и Фестиваль культуры и туризма Вьетнама в Республике Корея в ближайшее время. Кампания «Я люблю Дананг» также будет широко продвигаться на ключевых международных рынках, включая Республику Корея, Японию, Тайвань (КНР), Таиланд и Малайзию.

В этот раз Департамент культуры, спорта и туризма Дананга объявил о внедрении набора критериев «Культура туризма – Da Nang SMILE», направленного на повышение качества обслуживания, формирование культурного и дружелюбного отношения со стороны граждан, туристических организаций и всего туристического сообщества, что будет способствовать созданию образа безопасного, культурного и гостеприимного города.

В городской программе стимулирования туризма принимают участие более 300 предприятий, музеев, реликвий, туристических зон и объектов; авиакомпаний, предприятий по размещению туристов, туристических агентств, ресторанов, торговых заведений; более 200 предприятий туристических услуг города, поставщики технологических решений VNPAY, TripC, AI и другие.

