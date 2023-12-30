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Туризм города Хошимин ожидает выдающихся достижений в 2023 году
Город Хошимин продолжает оставаться ведущим населенным пунктом в стране по количеству посетителей и доходам от туризма, с почти 5 миллионами иностранных и почти 35 миллионами внутренних туристов, а общий доход составляет более 160 трлн донгов (6,6 млрд долларов США), объявил муниципальный департамент туризма 28 декабря.
Заместитель директора департамента Ле Чыонг Хиен Хоа объяснил эти результаты эффективностью политики города, направленной на решение трудностей и стимулирование восстановления и развития туризма.
В частности, город получил награды «Ведущее направление делового туризма в Азии» и «Ведущее направление фестивалей и мероприятий в Азии» на церемонии вручения премии World Travel Awards 2023.
В этом году город объявил о реализации около 50 туристических проектов, из которых 20 новых относятся к сегментам среднего и высокого класса.
Главным событием года является первый речной фестиваль в Хошимине. Трехдневное мероприятие поспособствовало сохранению и популяризации культуры и истории города, а также использованию его водных путей для развития экономики и туризма, чтобы создать его бренд как культурно богатого прибрежного городского района.
Туристическая отрасль города активно развивает цифровую трансформацию и участвует в четвертой промышленной революции, стремясь сформировать умную туристическую экосистему, объединяющую туристов, поставщиков услуг и государственные органы управления.
В частности, город провел день цифровой трансформации туризма совместно с 13 населенными пунктами региона дельты Меконга.
Кроме того, сектор активно реализовал 13 программ по продвижению туризма в Германии, Австралии, Португалии, Камбодже, Таиланде, Лаосе, США, Сингапуре, Мексике, Аргентине, Японии, ЮАР и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Ле Чыонг Хиен Хоа поделился, что по случаю Нового года и праздника Лунного Нового года (Тет) в городе будет проведено множество мероприятий для местных жителей и гостей.
В частности, штаб-квартиры городского Народного комитета и Народного совета будут открыты для посетителей 30 - 31 декабря с 8:00 до 17:40.
В разных местах будут организованы программы обратного отсчета и фейерверки, а также фестиваль «Вьетнамский Тет» с 18 по 21 января 2024 года и цветочная улица Нгуен Хюэ.
В новогодние праздники город также планирует организовать марафон по бегу, фестиваль боевых искусств и турнир по велосипедным гонкам.