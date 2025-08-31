Туризм гольфа во Вьетнаме нацелен на доход в 1 млрд долларов США

Имея более 80 гольф-полей международного стандарта, этот вид туризма определён как ключевой продукт для привлечения премиального туристического потока, способствующий укреплению позиций Вьетнама на мировой туристической карте.



Ведущее направление гольф-туризма в Азии



Вьетнам по праву называют «раем для гольфа» в Азии благодаря разнообразному рельефу, протяжённой береговой линии с великолепными пляжами мирового уровня и величественными горными хребтами. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 80 18-луночных полей международного стандарта, расположенных от севера до юга страны. Такие знаменитые площадки, как The Bluffs Grand Ho Tram Strip (входившее в топ-100 лучших гольф-полей мира), Laguna Лангко, Hoiana Shores Golf Club и Ba Na Hills Golf Club, стали привычным выбором миллионов иностранных гольфистов ежегодно.



Согласно оценкам Национального управления по туризму Вьетнама, гольф-туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов, при этом расходы гольф-туристов в 6 раз превышают траты обычных путешественников. Гольф-туризм не только приносит значительный экономический эффект, но и способствует продвижению туристического имиджа Вьетнама, ориентируясь на премиальный и устойчивый рынок.



На протяжении 8 лет подряд (2017–2024) Вьетнам удостаивался звания «Ведущее гольф-направление Азии» по версии Всемирной организации гольфа (WGA), а также дважды получал титул «Лучшее гольф-направление мира» – в 2019 и 2021 годах. Столица Ханой также вошла в глобальную гольф-карту, будучи признанной «Лучшим городом-гольф-направлением мира» два года подряд – в 2023 и 2024 годах.



Глава Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил, что получение столь престижных наград подтверждает огромный потенциал и очевидные конкурентные преимущества вьетнамского гольф-туризма.



Гольф-туризм – это не только элитный вид спорта, но и ядро, стимулирующее развитие высококлассной туристической экосистемы: от инфраструктуры гольф-полей, гостиниц и объектов размещения до гастрономии и услуг уровня «пять звёзд». Это одно из стратегических направлений развития туристического продукта Вьетнама в ближайшей перспективе, ориентированное на привлечение туристов из Южной Кореи, Японии, США, Европы, Ближнего Востока и других регионов.



Вкладом в стратегию продвижения вьетнамского гольф-туризма стало назначение в июле 2025 года легенды мирового гольфа Грега Нормана Послом туризма Вьетнама на период 2025–2030 гг. По словам заместителя министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонга, благодаря своему мировому влиянию Грег Норман станет достойным представителем, способствующим продвижению образа Вьетнама – особенно в сфере гольф-туризма – на мировой арене.



Необходима диверсификация продуктов гольф-туризма



Во Вьетнаме также наблюдается активное движение на уровне местных властей по инвестициям, развитию и диверсификации продуктов гольф-туризма. Особенно выделяется Ханой – политический, экономический и культурный центр страны, который постепенно становится яркой точкой на национальной гольф-карте.



В радиусе 60 км от центра столицы Ханоя сегодня насчитывается более 10 гольф-полей международного стандарта. Среди них особенно известны BRG Legend Hill, Sky Lake, Ванчи, FLC Golf Club Hanoi и Long Bien Golf Course. Ханой инвестирует не только в качество полей, но и в развитие сопутствующих сервисов: элитного отдыха, разнообразной гастрономии и туров, сочетающих изучение культуры, истории и игру в гольф. Опытные программы «гольф – прогулка по старому кварталу – гастрономический тур уличной кухни – релаксация в спа» становятся востребованным выбором у премиальных туристов.



Не только Ханой, но и провинции Центрального нагорья и побережья Центрального Вьетнама активно используют потенциал гольф-туризма. После расширения административных границ провинция Зялай сформировала туристическое пространство «от синего моря до великого леса», что создаёт условия для развития комбинированных продуктов – гольф, экотуризм и культурные туры. Новая провинция Зялай в настоящее время проводит Национальный чемпионат по гольфу 2025 года – Кубок VinFast на поле FLC Golf Links Куйньон, рассматривая это как трамплин для повышения статуса региона как гольф-направления. По словам Нгуена Фам Киен Чунга, постоянного заместителя председателя Ассоциации туризма провинции Биньдинь (Зялай), тренд на сочетание гольфа и туризма формирует устойчивый поток премиальных туристов. Недавно одна южнокорейская компания предложила построить два международных гольф-курорта в Зялай общей площадью 550 га и объёмом инвестиций 60 млн долларов США.



В провинции Даклак Народный комитет также рассматривает проект строительства гольф-поля и комплекса вилл на озере Ea Kao (110 га), с ожиданием создать новую урбанистическую зону, связанную со спортивным туризмом и элитным отдыхом.



Однако, чтобы гольф-туризм действительно стал ключевым продуктом, во Вьетнаме ещё предстоит многое сделать. По словам заместителя главы Национального управления по туризму Вьетнама Ха Ван Шьеу, гольф-туризм пока ещё испытывает нехватку продуктов, интегрирующих культурные и природные впечатления, остаётся разрозненным от традиционных туров и не использует в полной мере потенциал для сочетания с MICE-туризмом и длительным отдыхом.



Кроме того, взаимодействие между туристическими компаниями и гольф-полями остаётся слабым, отсутствует согласованность в построении сервисной экосистемы.



По мнению туристических экспертов, для решения этой задачи необходим альянс гольф-компаний, который будет совместно формировать бренд гольф-туризма для каждого региона, развивать услуги синхронно, профессионально и с уникальными отличиями. Вьетнаму следует проводить больше международных турниров по гольфу, чтобы эффективно продвигать направления на глобальном уровне, а также развивать специализированные туры, включающие премиальные сервисы, например: Golf – Spa – Fine Dining для бизнес-туристов или продукты формата Golf – Культура – Ремесленные деревни для привлечения гостей, интересующихся местной самобытностью.



Согласно Стратегии развития туризма Вьетнама до 2030 года, гольф-туризм является одним из ключевых продуктов для повышения национальной конкурентоспособности, ориентации на премиальный рынок и устойчивое развитие. Однако для достижения долгосрочной устойчивости отрасли необходима продуманная стратегическая программа.