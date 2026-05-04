Туризм в регионах демонстрирует рост в период праздников 30 апреля – 1 мая
В Хошимине Департамент туризма сообщил, что за 9 дней праздников (с 25 апреля по 3 мая) общий доход от туризма составил около 8 700 млрд донгов. Город принял около 190 000 иностранных туристов и 1,5 млн внутренних туристов.
В этот период Департамент туризма Хошимина также оказал содействие в приёме MICE-группы из Индонезии от страховой компании Allianz Indonesia численностью около 890 человек.
В зоне 1 (Хошимин) наблюдался значительный рост числа туристов, сосредоточенный в центральной части, на туристических объектах, мероприятиях и в сфере развлечений. Усилилась тенденция внутригородского, краткосрочного и самостоятельного туризма (staycation). Чётко проявилась дифференциация по сегментам: массовые туристы ориентируются на разумные расходы, тогда как туристы среднего и высокого сегмента ищут новые впечатления (ночные туры, водные маршруты, вертолёты).
В зоне 2 (Вунгтау) значительно выросла тенденция раннего бронирования и краткосрочного проживания (2–3 дня), уровень загрузки средств размещения достиг высокого уровня (Вунгтау, Лонгхай, Хотрам). Основной поток туристов поступал из центра города и соседних провинций, с акцентом на курортный отдых, морские купания и развлечения.
В зоне 3 (Биньзыонг) зафиксирован рост внутреннего туризма и однодневных поездок, с предложениями в сфере экологического туризма, ремесленных деревень, развлечений и туризма выходного дня. Преобладали семьи и небольшие группы, совмещающие отдых, впечатления и покупки.
В период праздников в честь Дня поминовения королей Хунгов и 30 апреля – 1 мая текущего года туристическая деятельность в Хошимине проходила в оживлённой атмосфере, зафиксировано позитивное восстановление и заметный рост по сравнению с аналогичным периодом.
Поток туристов в город значительно увеличился, сосредоточившись на культурно-исторических объектах, развлекательных зонах и общественных пространствах, особенно в пиковые дни. Обновлённые туристические продукты с акцентом на расширение впечатлений и историко-культурную тематику по случаю годовщины Дня освобождения Южного Вьетнама 30 апреля способствовали привлечению внимания как внутренних, так и международных туристов.
Кроме того, туристические потоки продемонстрировали двусторонний характер: Хошимин одновременно выступает как привлекательное направление, так и транзитный центр, через который значительное число жителей отправляется на отдых в соседние регионы, что создало определённую нагрузку на транспортную инфраструктуру в часы пик.
Тем не менее благодаря проактивному управлению, координации и тщательной подготовке со стороны туристических и туристско-экскурсионных предприятий, а также систем размещения, транспорта и услуг, в целом удалось эффективно удовлетворить потребности туристов; не наблюдалось продолжительных перегрузок или необоснованных ценовых колебаний.
Для качественной подготовки к обслуживанию туристов и населения в начале апреля 2026 года туристическая отрасль города реализовала широкий спектр программ стимулирования спроса, представив около 1 000 новых туристических продуктов и услуг. Среди ключевых мероприятий по продвижению туризма к крупным праздникам можно отметить 22-й Туристический фестиваль Хошимина 2026 года под девизом «Яркое лето», Фестиваль хлеба 2026, а также фестиваль «Единая страна» и фейерверки в 8 локациях, в сочетании с культурными и художественными программами, выступлениями, ярмарками, выставками и спортивными мероприятиями, проходившими во всех трёх зонах города.