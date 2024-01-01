Туризм в дельте Меконга: создание привлекательных мест назначения

Уголок плавучего рынка Кайранг. Фото: internet

Дельта Меконга является одним из 7 основных туристических районов страны. Создавая и развивая бренд, увеличивая количество направлений, Туристическая ассоциация дельты Меконга признала 53 типичных туристических направления всего района, способствуя созданию движущей силы для устойчивого развития туризма.