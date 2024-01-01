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Туризм в дельте Меконга: создание привлекательных мест назначения
Дельта Меконга является одним из 7 основных туристических районов страны. Создавая и развивая бренд, увеличивая количество направлений, Туристическая ассоциация дельты Меконга признала 53 типичных туристических направления всего района, способствуя созданию движущей силы для устойчивого развития туризма.
Специфические ресурсы, выдающиеся продукты
По данным Туристической ассоциации дельты Меконга, направления, признанные типичными туристическими направлениями района, весьма разнообразны, включая общие туристические зоны и объекты размещения, культурно- исторические памятники, архитектурные и художественные произведения, общественные работы, национальные парки, предприятия традиционного ремесленного производства, обслуживающие туризм.… Все они обладают специфическими туристическими ресурсами и выдающимися продуктами и услугами, а также способностью привлекать и удовлетворять потребности многих туристов в осмотре достопримечательностей, курортном отдыхе и развлечениях.
Вице-председатель Туристической ассоциации дельты Меконга Ле Тхань Фонг подтвердил, что учет и признание местных туристических достопримечательностей помогает повысить престиж места назначения, способствуя активному созданию и развитию разнообразных туристических продуктов всего района. Туристам становится легче искать и выбирать подходящие продукты и направления для посещения и впечатлений.
Директор департамента культуры, спорта и туризма провинции Бакльеу Чан Тхи Лан Фыонг сообщил, что провинция имеет 11 мест, признанных типичными туристическими направлениями района, что больше, чем у других населенных пунков в районе.
По оценкам, в 2023 году туризм в Бакльеу привлечет около 4,2 миллиона местных и иностранных посетителей, включая большое количество туристов, посещающих типичные туристические направления.
Наряду с районом дельты Меконга, Чавинь выделяет продукты культурного туризма, связанные с духовным туризмом, сельскохозяйственным и сельским туризмом как одну из сильных сторон провинции. В Чавинь есть 4 направления, признанных типичными туристическими направлениями в дельте Меконга.
Увеличение количества услуг
Представитель Туристической ассоциации дельты Меконга подтвердил, что сохранение и развитие репутации и титулов направлений, признанных типичными туристическими направлениями района, очень важно. В настоящее время, получив признание, эти направления инвестируют, развивают продукты и услуги и расширяют свой имидж среди туристов.
Ссылаясь на ориентацию развития местного туризма на основе продвижения сильных сторон типичных туристических направлений, Фан Тхань Зуй, вице-председатель Народного комитета провинции Бакльеу, сказал, что провинция определила, что к 2025 году она примет более 7 миллионов посетителей, общий доход которых превысит 10 трлн донгов, что составит 7-9% от ВРВП провинции. Бакльуе стремится стать одним из туристических центров района дельты Меконга. Одним из решений, рассматриваемых провинцией, является эффективное использование специфических туристических продуктов, особенно продуктов, принятых рынком, которые Туристическая ассоциация дельты Меконга признает типичными туристическими направлениями.
Готовясь к празднованию нового 2024 года, туристическая деревня Микхань продолжает внедрять инновации, диверсифицировать продукты, удерживать звание типичных туристических достопримечательностей, продуктов OCOP, предлагать посетителям множество экскурсионных программ, привлекательных впечатлений и производить множество видов фирменных блюд дельты Меконга.