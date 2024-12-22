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Туризм в дельте Меконга продолжает расти

Дельта Меконга, один из ключевых туристических регионов Вьетнама, в этом году приложила немало усилий для разработки новых продуктов и продвижения своих предложений, добившись впечатляющих результатов по количеству посетителей и доходам от туризма и сопутствующих услуг.

Местные жители диверсифицировали свою продукцию, используя уникальную речную экосистему, природные ландшафты, морские ресурсы, культурные и исторические достопримечательности и богатые традиционные ценности.

По прогнозам, в 2024 году регион посетят более 52 миллионов человек, что принесет доход в размере более 62 трлн донгов (2,44 млрд долларов США).

Город Кантхо, региональный городской центр, принял около 6,3 млн туристов, заработав почти 6,23 трлн донгов. Провинция Киенжанг, в свою очередь, привлекла более 9,8 млн туристов, что на 15,6% больше, чем в прошлом году, а общий доход превысил 25 трлн донгов, увеличившись почти на 44% по сравнению с предыдущим годом. Провинции Анжанг, Камау и Донгтхап зарегистрировали 9 млн, 2,15 млн и 4,2 млн туристических прибытий, соответственно.

В перспективе до 2025 года дельта стремится к развитию туризма за счет обновления продуктов и улучшения впечатлений посетителей. Региональное сотрудничество будет сосредоточено на оптимизации туристических ресурсов и инфраструктурных преимуществ через стратегические кластеры, такие как Анжанг - Донгтхап - Лонган, Тиенжанг - Бенче - Чавинь - Шокчанг и Киенжанг - Камау.

Нгуен Тхук Хиен, заместитель председателя Народного комитета Кантхо, заявил, что в рамках плана развития культурных и спортивных объектов и туристических сетей на 2021-2030 годы город продолжит совершенствовать местную культурную и туристическую инфраструктуру, чтобы лучше обслуживать жителей и гостей.

По словам Буй Куок Тхая, директора Департамента туризма провинции Киенжанг, в 2025 году провинция планирует привлечь более 10,4 млн туристов.

Департамент культуры, спорта и туризма провинции Донгтхап, в свою очередь, работает над развитием экологического, культурного, оздоровительного и развлекательного туризма. Уделяя особое внимание обогащению впечатлений посетителей, провинция стремится превратить туризм в ключевой сектор экономики и стать региональным центром пресноводных экологических туров.

 

ИЖВ/ВИА

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