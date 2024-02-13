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Туризм в Дананге процветает в первые дни лунного Нового года

Дананг принимает международные и внутренние рейсы, а также круизные лайнеры, перевозящие десятки тысяч отдыхающих, которые приехали познакомиться с центральным прибрежным городом во время новогодних праздников
  Пятизвездочный лайнер Dream Cruise, вмещающий более 2016 пассажиров, прибыл в порт Тьенща. Фото: danangsensetravel.com
В этот период, по оценкам, в Дананг прибудет около 894 внутренних и международных рейсов, что на 16 % больше, чем в прошлом году. В то же время ожидается, что в городском порту Тьенша остановятся на ночь три международных судна с более чем 3400 пассажирами на борту.

Чыонг Тхи Хонг Хань, директор городского департамента туризма, сообщила, что общее число посетителей центрального экономического узла составит около 362 000 человек, что на 23 % больше, чем за тот же период 2023 года, в том числе 172 000 иностранных и 190 000 внутренних туристов. Это многообещающие сигналы для начала Нового года Дракона по лунному календарю, учитывая ожидания города на новые успехи в развитии туристической индустрии как одного из ключевых секторов экономики.

В 2024 году Дананг планирует обслужить более 8,42 миллиона посетителей, остающихся на ночь, в том числе 2,5 миллиона иностранцев, что на 13,8% больше, чем в 2023 году. Ожидается, что доходы от размещения, питания и туристических услуг превысят 30,8 триллиона донгов (1,26 миллиарда долларов США), ежегодный рост составит более 10 %.

Чыонг Тхи Хонг Хань отметила, что в настоящее время Дананг увеличивает инвестиции в туристические продукты, чтобы обеспечить качество обслуживания и удовлетворить потребности и вкусы туристов. На данный момент город разработал девять групп продуктов, включая фестивально-событийный, культурно-исторический, развлекательный и MICE-туризм, пляжный туризм в сочетании с курортной недвижимостью, а также ночные туры, гольф и свадебные услуги и т.д.

ИЖВ/ВИА

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