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Туризм в Дананге процветает в первые дни лунного Нового года
Чыонг Тхи Хонг Хань, директор городского департамента туризма, сообщила, что общее число посетителей центрального экономического узла составит около 362 000 человек, что на 23 % больше, чем за тот же период 2023 года, в том числе 172 000 иностранных и 190 000 внутренних туристов. Это многообещающие сигналы для начала Нового года Дракона по лунному календарю, учитывая ожидания города на новые успехи в развитии туристической индустрии как одного из ключевых секторов экономики.
В 2024 году Дананг планирует обслужить более 8,42 миллиона посетителей, остающихся на ночь, в том числе 2,5 миллиона иностранцев, что на 13,8% больше, чем в 2023 году. Ожидается, что доходы от размещения, питания и туристических услуг превысят 30,8 триллиона донгов (1,26 миллиарда долларов США), ежегодный рост составит более 10 %.
Чыонг Тхи Хонг Хань отметила, что в настоящее время Дананг увеличивает инвестиции в туристические продукты, чтобы обеспечить качество обслуживания и удовлетворить потребности и вкусы туристов. На данный момент город разработал девять групп продуктов, включая фестивально-событийный, культурно-исторический, развлекательный и MICE-туризм, пляжный туризм в сочетании с курортной недвижимостью, а также ночные туры, гольф и свадебные услуги и т.д.