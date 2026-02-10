Туризм Вьетнама установил рекорд

Иностранные туристы встречают Новый 2026 год на пешеходной улице Нгуен Хюэ в Хошимине (Фото: Thanhnien.vn

В первый месяц 2026 года туризм Вьетнама сотворил настоящий рекорд: число международных туристов достигло беспрецедентно высокого уровня. Эта историческая веха отрасли была вписана в общий ритм новых возможностей нации, убедительно подтвердив роль туризма как ключевой отрасли экономики в новую эпоху.



Согласно статистическим данным, в январе 2026 года Вьетнам принял почти 2,5 млн международных туристов — самый высокий месячный показатель за всю историю, что на 21,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Представители Национального управления по туризму отмечают, что этот показатель впечатляет не только масштабом, но и отражает позитивную и диверсифицированную структуру роста по группам рынков.



Ближние рынки Азии по-прежнему остаются опорой с примерно 1,8 млн визитов, что составляет более 73% общего туристического потока. Среди них Республика Корея сохраняет роль драйверного рынка с почти 490 000 визитов, увеличившись примерно на 26% по сравнению с предыдущим месяцем и более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом. Япония продемонстрировала резкий рост — на 41% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,9% в годовом выражении, что свидетельствует о заметном восстановлении сегмента туристов с высокими расходами. Китайский рынок, хотя и снизился по сравнению с аналогичным периодом, всё же достиг почти 460 000 визитов, заняв второе место после Республики Корея.



В Юго-Восточной Азии ряд рынков показал впечатляющие темпы роста, включая Филиппины, Сингапур, Индонезию и Таиланд. Особенно выделяется Камбоджа: поток туристов увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом, что отражает эффективность внутрирегионального туристического сотрудничества в рамках АСЕАН, а также преимущества географической близости и транспортной связанности. Индийский рынок также привлёк внимание, увеличившись более чем на 80% по сравнению с 2025 годом, доведя число туристов почти до 88 000 в январе, что подтверждает правильность стратегии диверсификации рынков-источников.



Европа стала яркой точкой роста с примерно 424 000 визитов, увеличившись более чем на 35% по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 60% в годовом выражении. Такие рынки, как Россия, Великобритания, Франция и Германия, показали двузначный рост; особенно высокие темпы зафиксированы в России и Польше. Туристы из этой группы, как правило, дольше пребывают в стране и тратят больше средств, создавая значительную добавленную стоимость для туристической отрасли.



В более широком контексте позиции туризма Вьетнама на глобальной туристической карте продолжают укрепляться. В течение прошедшего года Вьетнам последовательно появлялся в рейтингах и голосованиях ведущих мировых направлений по гастрономии, туристическим трендам и впечатлениям.



Примечательно, что в 2025 году Вьетнам впервые опередил Таиланд по числу туристов из Китая с достаточно заметным отрывом. Международные СМИ оценивают Вьетнам как быстро набирающее популярность направление в Юго-Восточной Азии, подчёркивая его привлекательность, основанную на культуре, ландшафтах и истории, а также значительных инвестициях в туристическую инфраструктуру.



По данным Национального управления по туризму, рекорд почти в 2,5 млн международных туристов в январе можно рассматривать как отправную точку нового цикла роста. Туристическая отрасль переходит от этапа восстановления к повышению качества роста и конкурентоспособности. Этот результат стал возможен благодаря сочетанию ряда стратегических факторов, включая всё более благоприятную визовую политику, расширение безвизового режима, увеличение сроков временного пребывания, применение многократных электронных виз, а также расширение и восстановление международных авиамаршрутов.



Наряду с этим стабильная общественно-политическая обстановка, гарантированная безопасность и образ безопасного и дружелюбного направления остаются важными преимуществами туризма Вьетнама. Рекламно-информационные кампании Национального управления по туризму, местных органов и предприятий становятся всё более инновационными и диверсифицированными, способствуя повышению узнаваемости Вьетнама как привлекательного направления в регионе. Богатство туристических продуктов — от морского и островного туризма, культурного и природного туризма до MICE-туризма, гольфа, оздоровительного и железнодорожного туризма — также помогает отрасли привлекать различные сегменты туристов.



В 2026 году туризм Вьетнама ставит цель принять 25 млн международных туристов, обслужить 150 млн внутренних поездок и достичь совокупного дохода на уровне около 1,125 млн млрд донгов. Многие эксперты считают эту цель достижимой при сохранении нынешних темпов роста, однако ключевой вызов заключается в повышении качества и уровня расходов на одного туриста. Переход от модели "массово и дёшево" к модели "качественно, с глубиной и устойчиво" рассматривается как базовое требование для того, чтобы туризм Вьетнама действительно совершил прорыв и утвердил свою роль ключевой отрасли экономики в новую эпоху.