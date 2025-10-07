НОВОСТИ
Туризм Вьетнама демонстрирует впечатляющие темпы роста
В целом за девять месяцев 2025 года число иностранных туристов, посетивших Вьетнам, превысило 15,4 миллиона человек, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них 84,5% прибыли воздушным транспортом, 15,3% - наземным, и 0,2% - морским путём.
Китай и Корея продолжают оставаться двумя крупнейшими рынками-источниками туристов во Вьетнаме, обеспечивая почти половину общего числа иностранных посетителей страны. Китай занимает первое место - 3,9 миллиона прибытий (25,2%), за ним следует Корея - 3,2 миллиона прибытий (21%). Далее идут Тайвань, США и Япония.
Крупные азиатские рынки продемонстрировали высокий темп роста, включая Китай (+43,9%), Индию (+42,9%) и Японию (+17,1%). Особенно хорошие результаты отмечаются на европейских рынках, среди которых рынок России продолжает расти стремительными темпами (+173,0%).
Активизация международного туристического рынка напрямую способствовала росту доходов туристических компаний. По статистическим данным, за девять месяцев 2025 года доходы туристической отрасли составили примерно 69,6 трлн донгов, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наряду с оживлением туристической отрасли значительно улучшились показатели в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Доходы этой отрасли за девять месяцев 2025 года составили примерно 624,4 трлн донгов, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика также наблюдается в других услугах, доходы которых за тот же период достигли около 534,1 трлн донгов, увеличившись на 12,1%.
Эти впечатляющие показатели свидетельствуют о значительном развитии туристической отрасли и сферы услуг в социально-экономической ситуации за первые 9 месяцев 2025 года.
В последние месяцы 2025 года туристический поток во Вьетнаме демонстрирует впечатляющий рост за счет иностранных туристов. Это также пик сезона, когда по всей стране проходит ряд крупных мероприятий и фестивалей, таких как Рождество и Новый год, а также множество ярких культурно-развлекательных мероприятий.
С точки зрения бизнеса, тенденция роста очевидна. Нгуен Нгует Ван Кхань, директор отдела маркетинга Vietravel, отметила, что количество международных клиентов, забронировавших услуги, к концу года увеличилось на 125% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост наблюдался на китайском рынке, в Европе, среди англоговорящих клиентов и, особенно, в Индии.
Согласно данным, собранным Google Destination Insights, количество международных поисковых запросов о Вьетнаме с начала года выросло на 10–25%, что позволило стране занять 7-е место в мире. Кроме того, по данным ООН, Вьетнам стал страной с самым быстрым ростом числа иностранных туристов в мире за первые шесть месяцев года, достигнув впечатляющего прироста в 21%.
По словам Ву Тхе Биня, председателя Ассоциации туризма Вьетнама, вьетнамская туристическая индустрия продолжит синхронно внедрять две ключевые группы решений. Во-первых, это развитие цифровых коммуникаций и продвижение на онлайн-платформах для донесения имиджа вьетнамского туризма до более широкой аудитории. В ближайшем будущем основное внимание будет уделяться ключевым и развивающимся рынкам.
Во-вторых, расширение прямого продвижения через международные туристические агентства в важных странах и территориях путем организации ознакомительных групп (Fam Trip). Тем самым будут внедрены новые продукты и услуги, которые позволят партнерам уже в 2025 году и в последующие годы привлекать туристов во Вьетнам.
«Первое решение ориентировано в основном на индивидуальных туристов или зарегистрированные группы. Второе решение помогает туристическим компаниям передавать непосредственный опыт взаимодействия с продуктом, тем самым легко убеждая и вдохновляя туристов выбрать Вьетнам. Вдохновение от этих партнёров может мгновенно превратиться в реальные туристические группы, следующие программам путешествий вьетнамских туристических компаний».