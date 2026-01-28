Туризм Вьетнама вошёл в число самых динамично растущих в мире в 2025 году

Посетители в Императорской цитадели Хюэ в городе Хюэ. Фото: ВИА



В 2025 году Вьетнам принял почти 21,2 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше, чем в 2024 году, и на 19% превышает допандемийный уровень 2019 года.

По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама, такой рост закрепляет позиции страны в числе мировых лидеров по восстановлению и расширению туристического сектора.

Показатели Вьетнама существенно превзошли средний мировой темп роста в 4% и средний показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону в 6%. Вьетнам вошёл в узкий круг направлений, продемонстрировавших двузначный рост, наряду с Бразилией (37%), Саудовской Аравией (20%) и Японией (17%).

Этот скачок в первую очередь обусловлен всё более гибкой визовой политикой, активным расширением сети международных авиамаршрутов и модернизацией стратегий продвижения.

Согласно последнему докладу ООН по туризму, в 2025 году мировой международный туризм достиг 1,52 млрд прибытий. Генеральный секретарь ООН по туризму Шейха Аль-Нувайс отметила, что спрос оставался высоким на протяжении всего года, несмотря на инфляцию и геополитическую неопределённость. Доходы от международного туризма составили около 1,9 трлн долларов США, а общий экспорт в сфере туризма достиг рекордных 2,2 трлн долларов США.

Европа оставалась самым посещаемым регионом мира, приняв 793 млн прибытий. Следом шёл Азиатско-Тихоокеанский регион с 331 млн посетителей - рост на 6% в годовом выражении, однако общий объём там восстановился лишь до 91% уровня 2019 года. Внутри региона лидировала Северо-Восточная Азия с ростом на 13%, тогда как Южная Азия полностью вернулась к допандемийному уровню.

На 2026 год ООН по туризму прогнозирует дальнейший рост на 3–4%. Ожидается, что дополнительный импульс обеспечат крупные мировые события, включая зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии и чемпионат мира по футболу ФИФА в Северной Америке.

Вместе с тем организация предупредила, что геополитические риски, торговые трения и экстремальные погодные явления остаются потенциальными факторами, способными сдерживать дальнейшее благополучное развитие отрасли.