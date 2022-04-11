Туризм во Вьетнаме: уникальный приключенческий параглайдинг в Биньтхуан

Долгое время приключенческие виды спорта на море всегда привлекали туристов в Биньтхуан. Недавно здесь появилась новая модель экстремального спорта в воздухе – полеты на параплане, которые производят сильные впечатления и привлекают к участию большое количество туристов. Биньтхуан, имеющий типичные солнечные и ветреные погодные условия, создастает новый, привлекательный и уникальный туристический продукт для посетителей.

Хонхонг – одно из самых известных мест провинции Биньтхуан, которое очень популярно у любителей парапланеризма. Хонхонг находится примерно в 45 км от центра города Фантхиет и в 25 км от Муйне, на территории общины Хоатханг, район Бакбинь. Это место имеет гору высотой более 200 м, частично окруженную нетронутым проливом, рядом с холмом из золотого песка. Приезжая сюда, многие туристы удивляются величественной красоте природы. Глядя вниз с вершины горы, посетители будут поражены красотой зеленой растительности, разбросанной по всему склону горы, в сочетании с песчаными пляжами, которые выглядят как огромная пустыня.

Г-н Као Тай Тан, тренер Центра обучения парапланеризму VNAA, сказал: «Хонхонг – одно из идеальных мест, выбранных многими любителями парапланеризма. Преимущество высоких гор, открытой местности и пологих склонов с небольшим количеством препятствий делает его очень подходящим для этой приключенческой игры. Благодаря фактическому исследованию Хонхонг отвечает требованиям парапланеризма, таким как взлетная площадка, местность без деревьев, безопасная площадка для посадки... В частности, в этой области преобладает два направления ветра, а сам ветер является одним из отличных условий для полетов на параплане».

Чтобы иметь возможность заниматься парапланеризмом, игроки должны быть здоровы, не иметь сердечно-сосудистых заболеваний и страха высоты. Многие выбирают для покорения Хонхонг полеты на параплане отчасти из-за удобства, отчасти из-за того, что здесь очень красивая дикая природа.

Г-н Као Тай Тан, тренер Учебного центра парапланеризма VNAA, отметил: «В условиях Хонхонга парапланеризм может получить профессиональное развитие, поскольку в год будет около 10 месяцев благоприятных для полета. В настоящее время профессиональных игроков не так много, поэтому отчасти это ограничивает развитие этого экстремального вида спорта.

По данным Департамента культуры, спорта и туризма Биньтхуана, провинция реализовала проект по превращению Биньтхуана в национальный центр морского туризма и спорта в период с 2021 по 2025 гг. Новые и приключенческие виды спорта соответствуют ориентации провинции. Кроме того, сочетание развития туризма с развитием морских видов спорта для удовлетворения разнообразных и богатых потребностей в продуктах для обслуживания местных и иностранных туристов, ведет к социально-экономическому развитию провинции, быстрому и устойчивому росту.

По мнению профессиональных парапланеристов, Хонхонг в частности и Биньтхуан в целом являются идеальным местом для тех, кто увлечен экстремальными видами спорта. Это хороший знак, который обещает создать новую достопримечательность для туристов, приезжающих в Биньтхуан отдохнуть. Это также направление развития в соответствии с ориентацией развития туризма в провинции до 2025 года с видением до 2030 года, в котором первоочередное внимание должно уделяться разнообразию туристических продуктов в месте назначения.