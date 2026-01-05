Туризм Виньлонга набирает импульс для рывка в новом году

После объединения, обладая расширенным пространством развития и разнообразным туристическим потенциалом — от традиционных ремесленных деревень до системы культурного наследия, — туристическая отрасль провинции Виньлонг стоит перед возможностью прорыва и превращения в привлекательное направление.

На новом этапе регион активизирует продвижение и стимулирование туризма в русле устойчивого развития и экологической дружественности, поэтапно утверждая туристический бренд «Виньлонг — Земля встречи», как безопасное, гостеприимное и качественное направление.

В оживлённой атмосфере первых дней 2026 года Пассажирский порт Виньлонга стал культурно-туристическим центром притяжения благодаря Программе туристического продвижения в честь Партии и встречи весны Бинь Нго 2026 года.

Ключевым акцентом программы стала церемония открытия пространства туристического продвижения под темой «Туризм Виньлонга — курс на зелёное, устойчивое будущее», совмещённая с приёмом первой международной туристической группы, прибывшей в Виньлонг в 2026 году. Мероприятие не только ознаменовало старт нового туристического сезона, но и передало послание о развитии туризма в тесной связи с сохранением культуры и окружающей среды.

В праздничной атмосфере нового года первые туристы, прибывшие на землю Виньлонга, были тепло встречены художественной программой, насыщенной местным культурным колоритом. Руководство провинции вручило памятные подарки и направило новогодние поздравления, выразив уважение и гостеприимство, а также распространив послание «Виньлонг — Земля встречи» — пространство культурного взаимодействия, человеческих связей и гармоничного развития туризма в согласии с природой.

Иностранные туристы выбирают Виньлонг в качестве направления для путешествий в первые дни Нового года по григорианскому календарю 2026 года. Фото: ВИА.

Турист Фабрис Груссен (Франция) поделился: «В ходе нашего путешествия по Вьетнаму, включая Виньлонг, мы планируем посетить местных жителей, остановиться в хомстеях, готовить вместе и глубже познакомиться с традиционными обычаями. Я очень счастлив любоваться природной красотой и одновременно узнавать культуру и жизнь местных сообществ. Вьетнам — замечательная страна, и мы надеемся вернуться, чтобы открыть для себя ещё больше. Я желаю, чтобы туризм Вьетнама и дальше развивался, способствуя повышению уровня жизни людей».

Проходившая с 1 по 3 января Программа туристического продвижения в честь Партии и встречи весны Бинь Нго 2026 года предложила насыщенную и привлекательную программу для жителей и туристов из страны и из-за рубежа. Выставочное пространство с павильонами, представляющими туристические продукты, услуги и фирменную гастрономию достопримечательностей, предприятий и туристических компаний провинции, создало условия для осмотра и участия в практических активностях.

В течение всей программы проходили художественные выступления, кулинарные шоу и презентации характерных традиционных ремёсел, что способствовало прославлению уникальных культурных ценностей региона. Наряду с этим была воссоздана зона «Старая кухня», напоминающая о семейных ценностях и культурной памяти, связанной с традиционным укладом жизни жителей Южного Вьетнама. Культурные краски, гастрономические ароматы и ритм речной садовой жизни слились воедино, открывая для местного туризма новый год, полный ожиданий.

Наряду с туристами мастера и местные жители активно участвовали в практических занятиях по приготовлению баньтета Чакуон в оживлённой праздничной атмосфере.