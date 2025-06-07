Туризм Бакниня пробуждает «край наследия»

Турист распечатываeт народные картины Донгхо. Фото: ВИА

На её территории насчитывается около 1600 памятников различных типов, включая 5 национальных особо ценных памятников и 4 нематериальных культурных наследия мира, признанных ЮНЕСКО. Провинция Бакнинь реализует комплекс мер по возрождению и сохранению этого «края наследия».Каждую субботу и воскресенье, начиная с 8 марта 2025 года, туристические автобусы, предлагающие бесплатные экскурсии, собираются у провинциального музея города Бакнинь, чтобы забрать гостей. Ровно в 8 часов утра стартуют четыре бесплатных тура под названием «Культурные сокровища Бакнина — Цвета наследия», однако все восемь автобусов уже к этому времени полностью заполнены пассажирами. От музея Бакниня автобусы трогаются в путь под звучание песни «Bac Bling» (игра слов северной провинции Бакнинь), ставшей хорошо знакомой всем местным жителям и всем, кто любит этот край.Проактивность и чуткость руководства провинции и соответствующих отраслей при запуске бесплатных туристических туров после взрывного успеха музыкального клипа «Bac Bling» пришлись по душе туристам из разных уголков страны и зарубежья.Изначально туристы регистрировались на туры лично. Однако из-за высокого спроса провинциального Департамента культуры, спорта и туризма открыл онлайн-регистрацию. Благодаря этому каждый турист может свободно выбрать подходящий тур и всего за 10 минут до отправления автобуса начать знакомство с увлекательными туристическими объектами региона.За более чем три месяца с момента запуска популярность туристических туров не снизилась. Многие туристы приходят каждую неделю, чтобы пройти все маршруты и насладиться всеми достопримечательностями. Нгуен Хонг Ван, сотрудница Музея и Туристического продвижения провинции Бакнинь, которая проводила экскурсии для многих важных групп и хорошо знает наследие региона Бакнинь — Киньбак. Она полностью отдается работе и делится своим энтузиазмом с туристами.Нгуен Хонг Ван рассказала, что никогда ранее сотрудники культурной сферы, как она, не испытывали такого глубокого удовлетворения от своей работы и не имели возможности заниматься своим делом так много, как сейчас. Они выполняют задачи по сопровождению туристов до автобуса, а также организуют развлекательные программы во время поездки — культурные и музыкальные мероприятия, рассказывают туристам истории о земле и людях Бакниня.Нгуен Тхи Санг, хотя и живёт в городе Бакнинь, впервые посетила гончарную деревню Фуланг (община Фуланг, район Куево, провинция Бакнинь). Познакомившись с материалами для изготовления керамики и самостоятельно создав несколько изделий, которые она могла забрать домой, она осталась в полном восторге. Ещё большим открытием для неё стали рассказы о «земле Будды» с известными храмами, такими как: храм Зау, храм Буттхап, легенда о встрече Ты Тхык с небожителем, а также национальные сокровища хранящиеся в храме Фаттить район Тьензу. Благодаря этой поездке она почувствовала ещё большую гордость и любовь к родному краю и стране, а также стала глубже ценить свою нынешнюю жизнь.По словам Нгуен Тхао Ньи из провинции Нгеан, после выхода музыкального клипа «Bac Bling», она регулярно смотрела его в интернете. Её особенно впечатлили красивые пейзажи Бакниня. Поэтому вместе с друзьями она решила посетить все места, показанные в клипе. Она была приятно удивлена бесплатным туризмом в Бакнине и возможностью сделать фотографии на всех локациях из видео.Помимо красоты природы, её поразило тёплое и гостеприимное отношение местных жителей. Особенно впечатлил район Вьемса в городе Бакнинь, где она познакомилась с культурой Куаньхо — традиционными песнями в исполнении дуэтов артистов, одетых в традиционные цветные костюмы с широкополыми шляпами. Эти мелодичные и нежные песни словно удерживали туристов. Она надеется, что такие поездки будут продолжены, и уверена, что туризм Бакниня займет достойное место на национальной туристической карте.Директор Музея и Центра продвижения туризма провинции Бакнинь Нгуен Хыу Мао сообщил, что за почти три месяца реализации бесплатного туристического тура «Культурные сокровища Бакнина — Цвета наследия» было привлечено тысячи туристов как из самой провинции, так и из других регионов. Обеспечение безопасности, порядка, санитарии, пожарной безопасности и качественный прием гостей на туристических объектах полностью соответствуют ожиданиям и требованиям посетителей, оставляя положительное впечатление у местных жителей и гостей.Вследствие успешного отклика на эти туры, Департамент культуры, спорта и туризма провинции Бакнинь провёл исследование и включил в бесплатные туры новые туристические объекты. С 24 мая 2025 года в программу было добавлено восемь новых локаций, что позволит лучше удовлетворять разнообразные потребности туристов.Обновление и расширение маршрутов с новыми точками позволит бесплатным турам и дальше успешно удовлетворять разнообразные запросы путешественников, а также активизировать пропаганду и презентацию историко-культурных памятников и туристических объектов. Это способствует дальнейшему продвижению имиджа людей и туризма Бакниня как на внутреннем, так и на международном уровне.