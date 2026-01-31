Туризм Анзянга с устремлением к международному уровню

Туристы осматривают достопримечательности и пользуются канатной дорогой Хонтхом на острове Фукуок. (Фото: ВИА

За 40 лет обновления страны туризм провинции Анзянг пережил мощную трансформацию, утвердившись в качестве ключевой отрасли экономики и постепенно реализуя стремление к выходу на международный уровень. Особенно после административного объединения новый Анзянг стал яркой точкой на туристической карте Вьетнама и мира.



От священных гор к морю и островам

Новый Анзянг обладает множеством туристических объектов национального и международного значения, среди которых: Фукуок – центр высококачественного сервиса, экотуризма и морского отдыха международного уровня; Хатьен – Киенлыонг – Киенхай – направления культурного туризма, исторических памятников и морской экосистемы; район Виньтэ – гора Кам – «столица духовного туризма» с храмом Ба Чуа Сы и горой Кам в массиве Тхатшон; богатые лесные экосистемы с национальным парком Уминьтхыонг и Фукуоком, мангровым лесом Чашы; равнинный туризм с полями Та Па, сезоном паводков, речными и садовыми ландшафтами…



Культурное переплетение народов Кинь, Хоа, Кхмеров и Чамов сформировало многообразную, гармоничную и самобытную идентичность Анзянга, проявляющуюся в праздниках, архитектуре, кухне, верованиях и общественной жизни. Это одна из ярких культурных особенностей юго-запада Вьетнама.



По данным Департамента туризма Анзянга, в 2021–2025 годах провинцию посетили более 80,8 млн туристов, в том числе почти 3,5 млн иностранных; общий доход от туризма превысил 142,8 трлн донгов. В 2025 году туристические доходы составили почти 68 трлн донгов – рост на 92% по сравнению с 2024 годом и превышение плана на 72,9%. Провинция приняла более 24,1 млн туристов (рост на 27,3%). Особо выделяется резкий рост числа иностранных гостей – более 1,9 млн человек, что на 90,3% больше, чем годом ранее.



Впечатляющая динамика подтверждает роль туризма как важного драйвера экономического роста, способствующего структурным преобразованиям экономики, повышению уровня жизни населения, а также продвижению культурного образа и самобытности региона на международной арене.



Анзянг также входит в число лидеров страны по привлечению инвестиций в туризм: реализуются 317 проектов с общим объемом инвестиций 402,178 трлн донгов. Крупные проекты в Чаудоке, Читоне, Тиньбьене, Фукуоке, Хатьене, Ратьзя, Уминьтхыонге, Хонче, Хоншоне формируют межрегиональную туристическую экосистему, объединяющую духовный и культурный туризм, экотуризм и агротуризм, морской и курортный отдых, городские услуги, создавая замкнутую цепочку туристической добавленной стоимости.



«Туристическая столица» Фукуок

Председатель Народного комитета специальной зоны Фукуок Чан Минь Кхоа отметил, что более 20 лет назад Фукуок был лишь островным уездом с густыми лесами, малочисленным населением и скромной туристической инфраструктурой. 14 марта 2025 года Фукуок официально получил статус города I категории, что стало историческим поворотным моментом в его развитии.



Самая длинная в мире морская канатная дорога Хонтхом в специальной зоне Фукуок. (Фото: ВИА).

Этот шаг подтвердил статус Фукуока не только как национального туристического центра, но и как направления международного масштаба. Международный аэропорт Фукуока, современная портовая и транспортная инфраструктура, подключение к национальной энергосети создали прочную основу для туристического бума. Крупные корпорации, такие как Vingroup и Sun Group, инвестировали в курорты, парки развлечений, казино, превратив остров в современный «рай для отдыха».



Выбор Фукуока местом проведения саммита АТЭС-2027 стал подтверждением его глобальной привлекательности. «Жемчужный остров» регулярно входит в списки самых привлекательных направлений Азии по версии международных туристических изданий, а пляжи Байшао и Байзай признаны одними из красивейших в мире.



Фукуок – наглядный пример перехода туризма Вьетнама от фрагментарного освоения к устойчивому развитию и международной интеграции, символ устремления всей отрасли к мировому уровню.



Сильный национальный и международный бренд

По данным Департамента туризма Анзянга, к 2030 году провинция планирует принять 39,5 млн туристов, в том числе более 3 млн иностранных, и достичь доходов в 108,45 трлн донгов. Анзянг намерен стать важными «воротами экономики путешественников» и устойчивым туристическим брендом в регионе АСЕАН.



Руководство провинции подчеркивает, что при наличии значительного потенциала и преимуществ Анзянг выстраивает четкую дорожную карту выхода туризма на мировой уровень, ориентируясь на развитие морского и островного туризма международного класса и формирование центра «зеленого туризма» региона.



Директор Департамента туризма Анзянга Буй Куок Тхай отметил, что для реализации этих целей необходимо устранить ключевые «узкие места»: модернизировать дорожную и портовую инфраструктуру, объекты размещения; диверсифицировать туристические продукты, развивать премиальные и уникальные форматы; активизировать международное продвижение, используя возможности АТЭС-2027; повышать качество кадров, особенно для обслуживания иностранных туристов; усиливать межрегиональное и международное сотрудничество.



Соответственно, провинция выдвигает ряд ключевых групп решений по развитию туризма, в том числе: предложить компетентным органам расширить и продлить политику безвизового режима для перспективных рынков с высокой платёжеспособностью и длительным сроком пребывания; внести предложение об увеличении срока безвизового пребывания для иностранных туристов на Фукуоке с 30 до 180 дней.



Провинция сосредоточится на развитии каждого ключевого направления по отдельной тематической специализации – морской и островной туризм, культура, история, экология и др., с тем чтобы создать отличительные особенности, избежать дублирования и повысить конкурентоспособность по сравнению с крупными региональными направлениями, такими как Пхукет или Бали; одновременно будет развиваться кадровый потенциал с акцентом на повышение как качества, так и количества подготовки для удовлетворения требований международной интеграции.



В новую эпоху устремление туризма Анзянга к выходу на международный уровень является шагом, соответствующим тенденциям глобализации, когда туризм становится важным культурным и экономическим мостом между странами.