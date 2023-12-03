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Трудовое сотрудничество является важной частью отношений между Вьетнамом и ОАЭ

Трудовое сотрудничество является важной сферой, которая помогает соединить экономики двух стран и укрепить всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и ОАЭ, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь. Принимая министра людских ресурсов и эмиратизации ОАЭ Абдулрахмана Абдулманнана Аль-Авара в Дубае 1 декабря в рамках рабочей поездки в ОАЭ, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил рабочую встречу министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама Дао Нгок Зунга и Абдулрахмана Абдулманнана Аль-Авара, а также подписание меморандума о сотрудничестве в сфере труда между двумя сторонами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Меморандум о взаимопонимании помогает создать правовую базу для обеих стран, чтобы активизировать сотрудничество в этой области и лучше обеспечить законные права вьетнамских рабочих в ОАЭ.

Он предложил стороне ОАЭ совместно с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама (MoLISA) оценить спрос на рабочую силу в ОАЭ и разработать план трудового сотрудничества на основе структуры рабочей силы Вьетнама, отраслей, в которых ОАЭ нуждаются в работниках, требований к качеству рабочей силы и сроков реализации.

Министр Абдулрахман Абдулманнан Аль-Авар, в свою очередь, заявил, что ОАЭ испытывают большой спрос на рабочих-мигрантов, и подтвердил, что вьетнамские рабочие внесли значительный вклад в развитие рынка труда страны.

Согласившись с рекомендациями премьер-министра Фам Минь Тьиня, он сказал, что будет сотрудничать с Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения для разработки конкретных планов по привлечению большего числа вьетнамских рабочих в ОАЭ, и предложил помочь профессиональным центрам Вьетнама в подготовке кадров, особенно в области иностранного языка, правил и культуры.

Премьер-министр попросил Министерство людских ресурсов и эмиратизации ОАЭ оказать содействие Вьетнаму в обучении работников не только профессиональным навыкам и этническим особенностям, но и культуре, практике и правилам ОАЭ.

2 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил прием для нескольких руководителей экономических групп, специализирующихся на энергетике, инфраструктуре и технологиях.

Встретившись с руководителями энергетической компании Equinor, штаб-квартира которой находится в Норвегии, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал намерение компании сотрудничать с вьетнамскими партнерами для развития возобновляемой энергетики в стране. Он попросил Equinor тесно сотрудничать с вьетнамскими партнерами для изучения развития возобновляемой энергетики во Вьетнаме, уделяя особое внимание источникам энергии и ее передаче.

Глава правительства подтвердил, что Вьетнам всегда защищает законные права и интересы иностранных инвесторов, включая Equinor, и создает благоприятные условия для ведения бизнеса в стране в духе "гармонизации выгод, разделения рисков".

Руководство Equinor заявило, что компания хочет развивать оффшорную ветроэнергетику во Вьетнаме и надеется, что страна Юго-Восточной Азии завершит создание правовых институтов для содействия ее инвестициям.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь Тьинь также встретился с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зейуди, который также является членом правления Abu Dhabi Ports Group, и несколькими другими руководителями группы.

На встрече руководители компаний рассказали, что Abu Dhabi Ports Group является дочерней компанией конгломерата IHC, который инвестировал во Вьетнам через компанию TTEK в области таможенных технологий и цифровых платежных решений.

По их словам, IHC хочет расширить инвестиции в страну в области морских портов, логистики, цифровой трансформации, умных городов и нетарифных зон.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что развитие инфраструктуры входит в число трех прорывов, которые Вьетнам осуществляет для повышения своей социально-экономической эффективности, поэтому страна приветствует инвестиции IHC, особенно в морские порты и логистическую инфраструктуру.

Пользуясь случаем, он поблагодарил группу за поддержку Вьетнама в реализации нескольких проектов цифровой трансформации, сказав, что Вьетнам с нетерпением ждет инвестиций группы в научно-техническую сферу, исследования и разработки, инновации и т.д.

ИЖВ/ВИА

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