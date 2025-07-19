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НОВОСТИ

Тропический шторм «Вифа» движется быстро и продолжает набирать силу

Власти северных и центральных провинций Вьетнама получили указания срочно подготовиться к тропическому шторму «Вифа» — третьему шторму, вошедшему в Восточное (Южно-Китайское) море в этом году. Шторм усиливается и может вызвать обильные осадки на большой территории, а также опасные погодные явления.
  Направление движения третьего шторма в 19:00, 19 июля. Фото: ВИА  
Согласно официальному документу, опубликованному 19 июля Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов, провинциям и городам предписано внимательно отслеживать развитие шторма, контролировать деятельность морских судов, готовить планы эвакуации населения из затопляемых и низменных районов.

Также предпринимаются меры по укреплению морских и речных дамб, обеспечению устойчивости электросетей и средств связи.

По прогнозам, шторм «Вифа» может усилиться до 12–13 баллов по вьетнамской шкале, сопровождаться сильным ветром, ливневыми дождями и волнами высотой до 5 метров.

Ожидается, что он окажет значительное влияние на прибрежные провинции от Куангниня до Тханьхоа в период с 21 по 23 июля.

Шторм может затронуть обширные районы северо-востока, некоторые районы северо-запада и северо-центральной части страны, при этом наиболее серьёзно могут пострадать Куангнинь, Хайфон и прилегающие прибрежные зоны.

ИЖВ/ВИА

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