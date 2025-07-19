НОВОСТИ
Тропический шторм «Вифа» движется быстро и продолжает набирать силу
Также предпринимаются меры по укреплению морских и речных дамб, обеспечению устойчивости электросетей и средств связи.
По прогнозам, шторм «Вифа» может усилиться до 12–13 баллов по вьетнамской шкале, сопровождаться сильным ветром, ливневыми дождями и волнами высотой до 5 метров.
Ожидается, что он окажет значительное влияние на прибрежные провинции от Куангниня до Тханьхоа в период с 21 по 23 июля.
Шторм может затронуть обширные районы северо-востока, некоторые районы северо-запада и северо-центральной части страны, при этом наиболее серьёзно могут пострадать Куангнинь, Хайфон и прилегающие прибрежные зоны.