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Тропический шторм Вифа приближается к Вьетнаму, прибрежные провинции переведены в режим повышенной тревоги
В Хайфоне к 13:00 20 июля был введён режим полной готовности к реагированию на шторм. План действий был развернут с 18:00 предыдущего дня с учётом уровня риска в каждом районе.
Власти эвакуировали 1 657 судов с 4 668 членами экипажа в безопасные места стоянки и предупредили владельцев почти 9 900 садков для аквакультуры и более 16 000 туристов, в том числе 2 500 иностранцев на острове Катба.
Ни одно судно не находится в опасной зоне шторма. 71 судно с 690 моряками безопасно укрыто в морской зоне Хайфона.
Разработаны планы эвакуации для 114 коммун и специальных зон. Инспекторы признали 59 старых жилых домов зонами повышенного риска, а деревья были обрезаны для предотвращения ущерба от шторма.