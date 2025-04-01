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Три ярких достижения Национального собрания Вьетнама на Ассамблею Межпарламентского союза
В связи с этим заместитель председателя Комитета по обороне, безопасности и внешним делам Национального собрания Дон Туан Фонг поделился тремя яркими достижениями Национального собрания Вьетнама в рамках деятельности МПС в последние годы. По словамна Дон Туан Фонга, с момента своего основания в 1889 году МПС всё больше утверждает свою важную роль в условиях, когда мир продолжает переживать тенденцию к фрагментации и разделению, что усложняет глобальные вызовы и требует комплексных решений и совместных усилий государств, включая тесное сотрудничество парламентов по всему миру.
С момента вступления Вьетнама в МПС в 1979 году, на протяжении более 45 лет, Национальное собрание Вьетнама всегда проявляло активное и ответственное участие, вместе с парламентами других стран обменивалось опытом в разработке политики и законодательства, уделяя внимание не только экономическому росту, но и обеспечению устойчивого развития, социальной справедливости, охране окружающей среды, стимулированию инноваций, всегда ставя людей в центр процесса разработки политики. По словам заместителя председателя Комитета по обороне, безопасности и внешним делам Дон Туан Фонга, участие и вклад Национального собрания Вьетнама в МПС можно подытожить тремя яркими достижениями.
Наиболее заметным является успешное проведение 132-й Ассамблеи МПС в 2015 году в Ханое на тему «Цели устойчивого развития: превращение слов в действия», в которой приняли участие более 160 делегаций парламентов стран. На этой Ассамблее Вьетнам вместе с другими странами принял Ханойскую декларацию, направленную на стимулирование действий парламентов по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). «Это большое наследие, которое отражает яркий вклад Вьетнама в решение общих вызовов вместе с международным сообществом», подчеркнул Дон Туан Фонг.
В сентябре 2023 года в Ханое Вьетнам также стал хозяином 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев, которая прошла на тему «Роль молодежи в содействии достижению целей устойчивого развития через цифровую трансформацию и инновации». В конференции приняли участие почти 700 делегатов из разных стран. Кроме того, Национальное собрание Вьетнама также активно участвует в руководящих и организационных механизмах МПС, таких как председательство в Геополитической группе Азии и Тихоокеанского региона в рамках Ассамблеи МПС (в 2006 и 2016 годах), а также председательство Группы АСЕАН+3 в ноябре 2021 года.
Особенно стоит отметить, что представители Национального собрания Вьетнама дважды были избраны в Исполнительный комитет МПС (на сроках 2007-2011 и 2015-2019 годов) и избраны вице-президентами МПС (в 2009 и 2019 годах).
Это подтверждает высокий уровень доверия и признания международных парламентов к лидерским качествам и способности управлеия Национального собрания Вьетнама.
Предполагается, что в рамках участия в 150-й Ассамблее МПС председатель Национального собрания Чан Тхань Ман сделает важное выступление на общем заседании на тему «Действия парламентов в интересах развития и социальной справедливости». Он также проведет двусторонние встречи с руководством секретариата МПС, лидерами парламентов других стран и международных организаций, чтобы обсудить меры по дальнейшему развитию сотрудничества с МПС, углублению отношений с другими странами и партнерами, что позволит продолжить усиливать участие и вклад Вьетнама в деятельность МПС, а также в многосторонние форумы.