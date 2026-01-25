Три стратегических прорыва: концентрация ресурсов, концентрация руководства, концентрация исполнения
В Докладе по документам, представленным XIV всевьетнамскому съезду Партии, с которым на заседании открытия выступил Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, чётко обозначены три стратегических прорыва для реализации целей развития страны на предстоящий период.
Утром 25 января в Ханое Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам провёл рабочую встречу с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом, прибывшими для участия в XIV съезде КПВ.