Три стратегических прорыва: концентрация ресурсов, концентрация руководства, концентрация исполнения

В Докладе по документам, представленным XIV всевьетнамскому съезду Партии, с которым на заседании открытия выступил Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, чётко обозначены три стратегических прорыва для реализации целей развития страны на предстоящий период.
Три стратегических прорыва: концентрация ресурсов, концентрация руководства, концентрация исполнения.

 

Генсекретарь То Лам провёл рабочую встречу с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом

Утром 25 января в Ханое Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам провёл рабочую встречу с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом, прибывшими для участия в XIV съезде КПВ.
