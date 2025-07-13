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Три решения, которые помогут продавцам электронной коммерции адаптироваться к новым налоговым нормам
Заместитель руководителя по коммуникациям Вьетнамской ассоциации электронной коммерции Нгуен Мань Тан посоветовал продавцам активно внедрять три ключевые меры для поддержания операционной эффективности с 1 июля, когда официально вступили в силу новые налоговые правила и положения об инфраструктуре электронной коммерции.
По словам Нгуен Мань Тана, прежде всего, продавцы должны получить четкое представление о фактических показателях своего бизнеса, регулярно сверяя все финансовые отчеты, включая точные суммы, поступающие на их банковские счета, общие операционные расходы (включая все сборы и налоги платформы) и конечную прибыль после уплаты налогов.
Регулярные проверки обеспечат прозрачность и позволят продавцам быстро выявлять любые колебания цен, что позволит им принимать обоснованные решения в соответствии со своими финансовыми возможностями.
Во-вторых, он рекомендовал скорректировать ассортимент продукции, чтобы увеличить долю товаров с более высокой маржой. Для товаров стоимостью свыше 250 000 донгов (9,56 доллара США) влияние новой структуры налогов и сборов относительно невелико, в то время как товары стоимостью менее 150 000 донгов более подвержены снижению прибыли.
Хотя многие продавцы решили повысить розничные цены, чтобы компенсировать издержки, такая стратегия может оттолкнуть покупателей. Вместо этого продавцам следует уделять приоритетное внимание расширению ассортимента продуктов с более высокой маржой и договариваться о более выгодных условиях поставок, чтобы сохранить прибыльность.
В-третьих, Нгуен Мань Тан подчеркнул важность разработки многоканальных стратегий продаж для диверсификации источников дохода и усиления контроля над данными о клиентах. Активное привлечение существующих клиентов через прямые каналы, не связанные с платформами электронной коммерции, может помочь продавцам повысить рентабельность и сохранить контроль над обслуживанием клиентов.
Параллельно с подготовкой продавцов крупные платформы электронной коммерции запустили инициативы, направленные на поддержку сообществ своих продавцов в понимании и соблюдении новых налоговых правил.
Представитель Shopee сказал, что платформа активно служила связующим звеном между налоговыми органами и продавцами, используя сочетание очных занятий, онлайн-семинаров, видеогидов, аналитических статей и целевых коммуникационных программ.
С середины мая Shopee требует от продавцов обновлять идентификационные данные и налоговые коды, чтобы стандартизировать базу данных для подготовки налоговых деклараций и платежей от их имени.
Представитель Shopee подчеркнул: “Мы всегда будем поддерживать продавцов, готовые ответить на любые вопросы на протяжении всего процесса перехода и внедрения, чтобы помочь всем понять и полностью соблюдать требования”.
Аналогичным образом, TikTok Shop выпустил подробные инструкции и уведомления, требующие от продавцов точно указывать свои юридические названия, идентификационные номера и виды деятельности, чтобы обеспечить надлежащее удержание, декларирование и уплату налогов.
Платформа также сотрудничает с Министерством промышленности и торговли в проведении учебных программ для местных предприятий, мелких торговцев, ключевых лидеров общественного мнения, ключевых потребителей и молодых работников, чтобы улучшить их понимание юридических и налоговых обязательств в сфере электронной коммерции.
Согласно новым правилам, с 1 июля платформы электронной коммерции должны официально декларировать, удерживать и уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) и подоходный налог с физических лиц от имени индивидуальных продавцов и домашних хозяйств.
Налоги будут удержаны, как только заказ будет подтвержден и оплата получена от покупателя. Применимые ставки удержания составляют 1% НДС и 0,5% НДФЛ на товары, а также 5% НДС и 2% подоходного налога с населения на услуги.
На рынке, который быстро растет, но остается высококонкурентным, сочетание трех стратегий - управления затратами, реструктуризации продуктового портфеля и расширения многоканальных продаж, а также своевременной поддержки со стороны платформ электронной коммерции - имеет решающее значение для поддержания стабильной работы продавцов в новых условиях.