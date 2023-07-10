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Три места назначения во Вьетнаме названы в числе самых впечатляющих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Юго-Восточной Азии
Внесенный в список ЮНЕСКО залив Халонг, одно из красивейших мест в мире, занял первое место в списке.
Он был признан ЮНЕСКО в 1994 году и повторно в 2000 году всемирным природным наследием за красоту своего ландшафта и его геологические и геоморфологические ценности.
Залив, расположенный на севере провинции Куангнинь, находится в 165 километрах от столицы страны Ханоя. Он занимает площадь в 43.400 гектаров и включает в себя более 1600 островов и островков, и, по данным ЮНЕСКО, большая часть залива необитаема и не подвержена влиянию человека.
«Лежать распростертым на борту старого деревянного юнкерса, вглядываясь в изумрудные воды, тогда как из ниоткуда вырастают покрытые джунглями пропасти, - это не единственный способ познакомиться с бухтой Халонг на острове Катба, хотя он остается одним из лучших», – написал Wanderlust.
Журнал прокомментировал: «Эти известняковые карстовые столбы не уникальны для Вьетнама, но нигде на Земле их масштабы не столь впечатляющи, как из вод Тонкинского залива, откуда вырастает около 1600 шипов, образуя возвышающиеся острова, ни для кого недоступные, кроме местных морских птиц, которые сделали их своим домом».
«Это место было впервые внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Двадцать с лишним лет спустя мало что изменилось, разве что выросло число посетителей. Медленный процесс эрозии прорезал скрытые пещеры и впечатляющие арки на многих его возвышенностях…».
«Поплавайте на каяке, чтобы поближе познакомиться с Тхиенrунгом, знаменитым своими впечатляющими сталагмитами и сталактитами. Или же проплывите мимо устричных ферм и плавучих деревень – ветхих сооружений, соединенных шаткими мостиками, – чтобы найти секретные пляжи вдали от скопления других лодок», - пишется в статье.
Древний город Хойан в центральном Вьетнаме занимает шестое место в списке.
«Вдали от выхлопных газов, которые окутывают многих туристов, посещающих Юго-Восточную Азию, Хойан, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой спокойный город, не соответствующий темпу современной вьетнамской жизни», - описала Wanderlust.
«- Впрочем, так было не всегда. Когда-то это был процветающий портовый город и дом для купцов со всей Азии, пока около 200 лет назад река Тху Бон не вышла из своих берегов, и торговцы не перебрались в другие места.»
Согласно журналу, напоминаниями о мультикультурном прошлом Хойана изобилуют его здания во французском стиле, китайский квартал и изящный крытый мост в японском стиле. Китайское влияние особенно заметно в актовых залах города, каждый из которых построен в соответствии с родной провинцией его поселенцев.
«Движение транспорта в центре запрещено, что дает возможность беспрепятственно любоваться выцветшими фасадами в пастельных тонах, балконами с колоннадами, кафе, рынками, ателье и бутиками, которые окружают Старый город. Кругом царит тишина, если не считать звона храмовых колоколов и топота ног посетителей. Вряд ли это можно назвать скрытым побегом, но неудивительно, что многие его так обожают», - сказано в журнале.
В нем также говорилось говорилось: «Прогуливаясь по этому живописному городу, вы словно в буквальном смысле возвращаетесь назад во времени. Город - это одна большая игровая площадка для любителей Instagram, поскольку его красочные сооружения и очаровательная архитектура предлагают бесконечные возможности для фотосъемки. Одной из главных достопримечательностей является Японский мост, а любителей истории ждут музеи.».
«Туристы также могут взять напрокат велосипеды, чтобы получить максимальные впечатления от Хойана, места прямо из книжки с картинками», - добавляется в нем.
Между тем, национальный парк Фонгня - Кебанг в провинции Куангбинь, центральный Вьетнам, был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году. Он отличается большим геологическим разнообразием и предлагает впечатляющие явления, сохраняя при этом высокий уровень биоразнообразия и множество эндемичных видов.
В Фонгня находится Шондонг, самая большая естественная пещера на планете, а также третья по величине пещера Эн. Кемпинг Blue Diamond находится недалеко от исторического военного аэродрома Кхегат.
«Несмотря на 885 кв.км нетронутых вечнозеленых джунглей и некоторых старейших карстовых вершин в Азии ни то, ни другое, как ни удивительно, не является главной достопримечательностью национального парка Фонгня - Кебанг. Эта привилегия принадлежит потрясающим пещерам и подземным рекам, которые пронизывают землю под ними», - сказал Wanderlust.
Журнал писал, что парк был признан ЮНЕСКО задолго до того, как пещера Шондонг, длиной 5 км, такая большая, что внутри нее мог поместиться небоскреб, была названа самой большой пещерой в мире. Она была открыта для посетителей в 2013 году, хотя экскурсии с гидом в его зияющую известняковую пасть все еще находятся в зачаточном состоянии. Постоянно обнаруживаются новые пещеры, и одной из недавно открытых пещерой со сверкающими подземными сталагмитами по которой проводятся экскурсии стала пещера Ханг Ва.