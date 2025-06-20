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Три дочерние компании Viettel вошли в список Fortune Southeast Asia 500
Рейтинг, второй в своем роде, основан на доходах за 2024 финансовый год и критериях темпов роста и вклада предприятий в региональную экономику.
В этом году Вьетнам включил в список 76 предприятий с общим доходом более 160 миллиардов долларов США.
По данным Fortune, второй ежегодный рейтинг Fortune Southeast Asia 500 дает представление о регионе, готовом воспользоваться преимуществами глобальных изменений в цепочке поставок и таких бурно развивающихся отраслей, как горнодобывающая промышленность, электромобили и искусственный интеллект.
Семь стран, вошедших в прошлогодний список Southeast Asia 500 - Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины и Камбоджа, - возвращаются в 2025 году и продолжают вносить свой вклад в экономику региона. Вместе компании из списка «Юго-Восточная Азия 500» играют все более важную роль в глобальных цепочках поставок, захватывая производственные мощности, перемещаемые из Китая, который привлекает значительные потоки капитала и меняет динамику мировой торговли.