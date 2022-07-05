Три вьетнамских города среди лучших в Юго-Восточной Азии

Дананг, Ханой и Хошимин были включены в список лучших городов Юго-Восточной Азии по версии Asia's Best Awards 2022, недавно представленной журналом Travel & Leisure.

Список были составлен на основе голосов читателей со всего мира с января по апрель этого года.

В списке, который возглавил тайский Бангкок, вьетнамский Дананг занимает третье место, Ханой - пятое, а Хошимин - восьмое.

Между тем, острова Фукуок и Кондао во Вьетнаме входят в число лучших островов Юго-Восточной Азии, занимая соответственно четвертое и десятое места. Пхукет Таиланда возглавляет этот список.

Награды также присуждаются выдающимся туристическим брендам в каждой стране. Во Вьетнаме оценены лучших рестораны, отели, бары, пиццерии, гостиничные бассейны и пляжи.

«Ворота» распахнулись настежь, и Вьетнам встал и вышел вперед. Кто бы мог подумать, что страна, которая ввела широкое социальное дистанцирование и закрыла границы в прошлом году теперь уже уверенно говорит «Здравствуйте» иностранным туристам! Хотя план по приему пяти миллионов посетителей к концу года может быть амбициозным, вьетнамцы обязательно попробуют его, путешествуя без карантина и тестирования на COVID-19», — сообщает Travel & Leisure.