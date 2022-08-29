Три вьетнамских блюда вошли в список 50 лучших уличных блюд Азии по версии CNN

Фо - традиционное блюдо Вьетнама. Фото: ВИА

Три вьетнамских блюда - «баньми», «фо» и кофе со льдом - были включены в список CNN «50 лучших уличных блюд в Азии», который он называет лишь «небольшой выборкой замечательных гастрономических традиций региона».

«Баньми» - первое блюдо во Вьетнаме, представленное среди 50 самых популярных уличных блюд и напитков в Азии, которые обязательно нужно попробовать. «Возможно, французы привезли багеты во Вьетнам, но знаменитый баньми страны - это уникальное вьетнамское творение», - отметили в CNN.

Хотя ингредиенты блюда варьируются от севера к югу и от востока к западу, классическая комбинация включает свинину, маринованные овощи, кориандр, перец чили и полезный паштет, «покрытые» хрустящим и пушистым багетом.

Кофе со льдом, который подают как уличные торговцы, так и в кафе, во Вьетнаме можно пить по-разному: пить его черным, со сгущенным молоком, с небольшим количеством сахара или смешанным с кокосовым молоком. «Сядьте на пластиковый стул и заведите новых друзей или продолжайте исследовать улицы с охлажденным освежающим напитком в руке», - предложил CNN.

«Немногие уличные продукты могут конкурировать с международной известностью фо», - говорится в статье. «В придорожных ресторанах и кафе подают тарелку за тарелкой этого сытного супа с лапшой, который известен своей ароматной и упругой рисовой лапшой, нежным белком (обычно с говядиной или курицей)».

Обычно его подают с гарнирами, такими как травы, ростки фасоли, лайм, соус чили и ломтики чили.

В список также входят различные блюда Юго-Восточной Азии, в том числе сингапурский чили-краб и тост с кайей (бутерброд на завтрак), лаосский «кхао-джи» (котлета из липкого риса на палочке на гриле) и «нам кхао» (хрустящий рисовый салат), а также таиландские крабовые омлеты, «кхао сой» (суп с лапшой карри с обжаренной во фритюре яичной лапшой) и «сай крок исан» (короткие и пухлые свиные колбаски).