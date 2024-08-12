Трехстороннее сотрудничество имеет решающее значение для развития полупроводниковой рабочей силы

Выступая на мероприятии 9 августа, Ву Хай Куан, директор Вьетнамского национального университета - Хошимин (VNU-HCMC), подтвердил, что участие государственных учреждений и предприятий в подготовке кадров крайне необходимо, так как это помогает повысить качество обучения, создавая благоприятные условия для выпускников и удовлетворяя рыночный спрос.



По его словам, необходимо расширять партнерские отношения между Национальным инновационным центром (NIC) и VNU-HCMC, а также между FPT Group и учебными заведениями.



Председатель совета директоров FPT Чыонг Жа Бинь отметил, что государственные учреждения в последнее время работают даже больше, чем предприятия, а университеты никогда не начинали подготовку полупроводниковых кадров так быстро и за такой короткий срок.



Вьетнам планирует подготовить 50 000 инженеров-полупроводников, и FPT обязалась подготовить 10 000 из них. Для этого компания инвестирует в системы от общего до высшего образования, а также сотрудничает с Республикой Корея, Тайванем (Китай), Японией и США, чтобы найти все возможные пути для развития сотрудничества в области обучения, отметил он.



Он подчеркнул, что для полупроводниковой рабочей силы существует множество возможностей трудоустройства, добавив, что сколько бы выпускников ни было, для одной FPT этого все равно недостаточно.



Чыонг Жа Бинь отметил, что ключевым фактором, способствующим укреплению сотрудничества между государством, школами и предприятиями в разработке ресурсов, является четкий механизм обмена информацией, ресурсами и опытом.



Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг считает, что трехстороннее сотрудничество является рычагом для беспрецедентного развития и инноваций в технологическом секторе Ханоя. Это партнерство получит еще большую поддержку, когда представленный его министерством план развития человеческих ресурсов для полупроводниковой промышленности к 2030 году с перспективой до 2050 года будет одобрен правительством.



Он отметил, что координация NIC с отечественными и международными партнерами по созданию программ обучения дизайну микросхем является важным шагом на пути вьетнамцев к освоению полупроводниковых технологий.

Выступая на семинаре, секретарь Народного комитета муниципалитета Дананг Нгуен Ван Куанг сказал, что центральный город прилагает усилия для создания оптимальных условий для участия предприятий в развитии полупроводниковых кадров.



Он добавил, что компания реализует различные решения, уделяя особое внимание созданию правовой базы для разработки политики привлечения инвестиций, подготовке земли и инфраструктуры, сотрудничеству с предприятиями в области развития трудовых ресурсов, а также привлечению экспертов в области чипов, полупроводников и искусственного интеллекта.