Третья сессия НС 15-го созыва: Приложены усилия для обеспечения максимальной эффективности

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сказал, что заседание проходит после успеха пятого заседания Постоянного комитета НС, сосредоточив внимание на многих важных вопросах социально-экономического развития, строительства Партии и политической системы, отвечающих требованиям периода реформ в стране.

За последний год НС усердно работало над повышением своей эффективности, приняв три закона и 45 постановлений, содержащих множество беспрецедентных решений, направленных на облегчение трудностей, с которыми сталкиваются люди и предприятия, и содействие социально-экономическому развитию как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, сказал главный законодатель.

Он отметил, что на сегодняшний день в стране наблюдается положительный прогресс в социально-экономическом развитии благодаря эффективному контролю над пандемией COVID-19, быстрому восстановлению и расширению экономики.

Лидер НС сказал, что успех 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) вдохновил вьетнамцев внутри и за пределами страны, а также друзей из других стран. Он высоко оценил усилия и достижения вьетнамской делегации на крупнейшем региональном спортивном мероприятии.

В течение 19 рабочих дней депутатам предстоит обсудить отчеты Правительства об итогах выполнения планов социально-экономического развития и Государственного бюджета на 2021 год, об исполнении планов на 2022 год, а также утвердить окончательный расчет Государственного бюджета на 2020 год.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил депутатов дать субъективные, всесторонние и практические оценки докладов, повысив при этом их чувство ответственности при анализе нерешенных проблем в выполнении плана государственного бюджета, тем самым выдвинув идеи по ужесточению дисциплины, усилению подотчетности и устранению нарушений финансового и государственного бюджета.

Касаясь законотворческой деятельности, спикер НС сообщил, что на заседании народные депутаты рассмотрят и примут пять законопроектов и три проекта постановлений - Закон об изменении и дополнении ряда статей Закона об интеллектуальной собственности, Закон о страховом деле (пересмотренный), Закон о кинематографии (пересмотренный), Закон о состязании и поощрении (пересмотренный), Закон о мобильной милиции, Постановление об апробации модели организации трудовой деятельности, профориентации и профессионального обучения заключенных вне мест лишения свободы, Постановление о программе разработки законов и постановлений на 2023 год, и Резолюция об апробации ряда конкретных механизмов и политик для стимулирования развития провинции Кханьхоа.

В то же время они впервые обсудят шесть законопроектов, в том числе проект пересмотренного Закона о предупреждении и борьбе с бытовым насилием, Закон о медицинском осмотре и лечении (пересмотренный), Закон об осуществлении демократии на низовом уровне, Закон об инспекции (пересмотренный), Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах, и Закон о нефти (пересмотренный).

Выонг Динь Хюэ попросил депутатов проанализировать и оценить влияние политики и конкретного содержания каждого законопроекта, таким образом дополнив и представив их в НС для утверждения на следующей сессии.

Наряду с выслушиванием отчета, обобщающего идеи и запросы избирателей, а также отчета о практике предотвращении расточительности, НС обсудит результаты надзора за выполнением политики и законов, связанных с деятельностью по планированию, с момента вступления в силу Закона о планировании.

Председатель НС подчеркнул необходимость указать на недостатки и ограничения в правовой системе, связанные с планированием и проблемами в ходе их реализации, и искать надлежащие решения.

Тем временем НС потратит два с половиной дня на сеансы ответов на депутатские запросы.

Что касается решения других важных национальных вопросов, законодатели рассмотрят и примут решение об инвестиционной политике по пяти важным транспортным отраслям.

Подчеркнув значение проектов для социально-экономического развития страны и каждого региона и местности, Председатель НС попросил депутатов сосредоточить внимание на обсуждении согласованности их планирования с национальным, региональным и местным планированием, формами инвестиций и необходимыми механизмами и политиками реализации, а также конкретные обязанности каждой участников проектов.

Он также попросил законодателей тщательно обсудить другие отчеты в различных областях.

Верховный депутат сказал, что за последний почти год депутаты НС придерживались своих планов действий и выполняли свои обещания перед избирателями и народом, прислушиваясь к их идеям и просьбам и работая над повышением эффективности своей работы.

В первый рабочий день вице-премьер Ле Ван Тхань выступил с докладом о дополнительной оценке выполнения планов социально-экономического развития и государственного бюджета в 2021 году и за первые месяцы 2022 года.