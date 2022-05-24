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Третья сессия НС 15-го созыва: Приложены усилия для обеспечения максимальной эффективности

Чтобы обеспечить максимальную эффективность третьей сессии Национального Собрания (НС) 15-го созыва, органы и депутаты НС тщательно подготовили содержания для обсуждения, стремясь добиться наилучших результатов при кратчайшем времени заседания, сказал председатель НС Выонг Динь Хюэ во время открытия сессии 23 мая.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сказал, что заседание проходит после успеха пятого заседания Постоянного комитета НС, сосредоточив внимание на многих важных вопросах социально-экономического развития, строительства Партии и политической системы, отвечающих требованиям периода реформ в стране.

За последний год НС усердно работало над повышением своей эффективности, приняв три закона и 45 постановлений, содержащих множество беспрецедентных решений, направленных на облегчение трудностей, с которыми сталкиваются люди и предприятия, и содействие социально-экономическому развитию как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, сказал главный законодатель.

Он отметил, что на сегодняшний день в стране наблюдается положительный прогресс в социально-экономическом развитии благодаря эффективному контролю над пандемией COVID-19, быстрому восстановлению и расширению экономики.

Лидер НС сказал, что успех 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) вдохновил вьетнамцев внутри и за пределами страны, а также друзей из других стран. Он высоко оценил усилия и достижения вьетнамской делегации на крупнейшем региональном спортивном мероприятии.

В течение 19 рабочих дней депутатам предстоит обсудить отчеты Правительства об итогах выполнения планов социально-экономического развития и Государственного бюджета на 2021 год, об исполнении планов на 2022 год, а также утвердить окончательный расчет Государственного бюджета на 2020 год.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ попросил депутатов дать субъективные, всесторонние и практические оценки докладов, повысив при этом их чувство ответственности при анализе нерешенных проблем в выполнении плана государственного бюджета, тем самым выдвинув идеи по ужесточению дисциплины, усилению подотчетности и устранению нарушений финансового и государственного бюджета.

Касаясь законотворческой деятельности, спикер НС сообщил, что на заседании народные депутаты рассмотрят и примут пять законопроектов и три проекта постановлений - Закон об изменении и дополнении ряда статей Закона об интеллектуальной собственности, Закон о страховом деле (пересмотренный), Закон о кинематографии (пересмотренный), Закон о состязании и поощрении (пересмотренный), Закон о мобильной милиции, Постановление об апробации модели организации трудовой деятельности, профориентации и профессионального обучения заключенных вне мест лишения свободы, Постановление о программе разработки законов и постановлений на 2023 год, и Резолюция об апробации ряда конкретных механизмов и политик для стимулирования развития провинции Кханьхоа.

В то же время они впервые обсудят шесть законопроектов, в том числе проект пересмотренного Закона о предупреждении и борьбе с бытовым насилием, Закон о медицинском осмотре и лечении (пересмотренный), Закон об осуществлении демократии на низовом уровне, Закон об инспекции (пересмотренный), Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах, и Закон о нефти (пересмотренный).

Выонг Динь Хюэ попросил депутатов проанализировать и оценить влияние политики и конкретного содержания каждого законопроекта, таким образом дополнив и представив их в НС для утверждения на следующей сессии.

Наряду с выслушиванием отчета, обобщающего идеи и запросы избирателей, а также отчета о практике предотвращении расточительности, НС обсудит результаты надзора за выполнением политики и законов, связанных с деятельностью по планированию, с момента вступления в силу Закона о планировании.

Председатель НС подчеркнул необходимость указать на недостатки и ограничения в правовой системе, связанные с планированием и проблемами в ходе их реализации, и искать надлежащие решения.

Тем временем НС потратит два с половиной дня на сеансы ответов на депутатские запросы.

Что касается решения других важных национальных вопросов, законодатели рассмотрят и примут решение об инвестиционной политике по пяти важным транспортным отраслям.

Подчеркнув значение проектов для социально-экономического развития страны и каждого региона и местности, Председатель НС попросил депутатов сосредоточить внимание на обсуждении согласованности их планирования с национальным, региональным и местным планированием, формами инвестиций и необходимыми механизмами и политиками реализации, а также конкретные обязанности каждой участников проектов.

Он также попросил законодателей тщательно обсудить другие отчеты в различных областях.

Верховный депутат сказал, что за последний почти год депутаты НС придерживались своих планов действий и выполняли свои обещания перед избирателями и народом, прислушиваясь к их идеям и просьбам и работая над повышением эффективности своей работы.

В первый рабочий день вице-премьер Ле Ван Тхань выступил с докладом о дополнительной оценке выполнения планов социально-экономического развития и государственного бюджета в 2021 году и за первые месяцы 2022 года.

 
 

ВИА

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