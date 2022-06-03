Третья сессия НС 15-го созыва: Повышение привлекательности инвестиционной среды в нефтегазовой сфере

Обзор сессии. Фото: ВИА Депутаты Национального собрания (НС) должны обсудить пересмотренный Закон о нефти 3 июня, который направлен на повышение эффективности и действенности закона в государственном управлении, устранение препятствий, создание более благоприятного правового коридора для инвесторов, тем самым способствуя повышению привлекательности инвестиционной среды в нефтегазовой сфере. Проект пересмотренного Закона о нефти состоит из 11 глав и 64 статей, разъясняет 6 групп политик, которые были одобрены НС. Проект пересмотренного Закона о нефти состоит из 11 глав и 64 статей, разъясняет 6 групп политик, которые были одобрены НС.

Политики включают в себя основы для реализации нефтегазовых проектов в цепочке, инвестиционные стимулы и специальные преференциальные политики для нефтегазовых проектов по лотам через нефтяные контракты, а также учет, аудит, расчет и обработку расходов в нефтегазовой сфере.

Также 3 июня в рамках проходящей третьей сессии законодатели заслушают предложение правительства по закону о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах и отчет проверки законопроекта.

Согласно предложению, изменения и дополнения направлены на институционализацию решений Партии о комплексном и синхронном завершении института социалистической рыночной экономики, создании благоприятных условий для эффективной мобилизации, выделения и использования радиочастот и спутниковых орбит.

Законопроект был разработан, чтобы привести его в соответствие с соответствующими международными законами и договорами.

Во второй половине дня депутаты обсудят в группах проект Закона о нефти (пересмотренный) и Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах.



