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НОВОСТИ

Третья сессия Национального Собрания 15-го созыва откроется 23 мая

Постоянный комитет Национального собрания, Правительство, комитеты, делегации и депутаты НС и другие компетентные учреждения, организации и лица в срочном порядке подготовили содержание для представления НС на рассмотрение и принятие решения.

В понедельник, 23 мая 2022 г., во исполнение положений Конституции и Закона об организации Национального собрания, в Ханое торжественно откроется третья сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва Социалистической Республики Вьетнам.

Постоянный комитет Национального собрания, Правительство, комитеты, делегации и депутаты НС и другие компетентные учреждения, организации и лица в срочном порядке подготовили содержание для представления НС на рассмотрение и принятие решения.

Перед началом сессии, в 7:15 утра, руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама и депутаты НС возложат венки к Мавзолею Хо Ши Мина, чтобы отдать дань уважения президенту Хо Ши Мину.

В 8 часов того же дня Национальное собрание проведет подготовительное заседание, на котором народные депутаты заслушат выступление председателя НС Выонг Динь Хюэ, доклад члена Постоянного комитета, генерального секретаря НС, председателя канцелярии НС Буй Ван Кыонга о приеме, разъяснении и доработке предложенной программы третьей сессии НС15-го созыва. После этого НС обсудит и проголосует за утверждение программы.

В 9 часов того же дня НС проведет открытие третьей сессии Национального собрания в зале Зиен Хонг, в Доме Национального собрания. Открытие будет транслироваться в прямом эфире радио Голос Вьетнама (VOV1), на первом канале Вьетнамского телевидения (VTV1) и на канале Телевидения Национальной собрания.

ВИА

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