НОВОСТИ
Третья генеральная репетиция парада в честь Дня независимости
В мероприятии приняли участие 18 стоящих и 43 маршевые колонны, в том числе 7 женских колонн из вооруженных сил армии и 2 женских колонны из сил общественной безопасности.
Во Тхи Ча Ми - военнослужащая женских подразделений связи:
Любой, кто был выбран для участия в параде в честь этого праздника, испытывает гордость, честь и радость от того, что является его частью, и будет стремиться хорошо выполнить каждую поставленную задачу.
Майор Динь Тхи Ким Нган - Военное училище Военного округа 3:
Сегодня, посещая и поддерживая силы, мы были по-настоящему тронуты, увидев усилия, которые прилагают офицеры, солдаты и члены Союза женщин, чтобы подготовить такой величественный и вдохновляющий парад. Мы надеемся, что наши женщины-военнослужащие останутся стойкими, чтобы продолжать свою миссию и добиваться высоких результатов.
По этому случаю Центральный руководящий комитет по празднованию крупных праздников и важных исторических событий страны в период 2023–2025 гг. вручил подарки участвующим подразделениям, призвав их продолжать тренировки и подготовку.
Особое внимание со стороны Центрального руководящего комитета придало участвующим силам дополнительную решимость преодолеть все трудности в ходе подготовки, обеспечив наилучшую готовность к этому знаменательному национальному празднику.