Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Третья генеральная репетиция парада в честь Дня независимости

Третья совместная репетиция парада и шествия, приуроченных к 80-летию Августовской революции и Дня независимости (2 сентября), состоялась 13 августа в Национальном военном учебном центре № 4 в Ханое.
  Фото: ВИА   
Репетиция состояла из двух частей: церемониальных мероприятий государства и партии, а также парада и шествия, в которых приняли участие около 16 000 офицеров и солдат вооруженных сил, а также современное вооружение, в том числе разработанные и произведенные в стране изделия, такие как ракетная система «Чыонгшон», боевая машина пехоты XCB-01, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и радиолокационные системы.

В мероприятии приняли участие 18 стоящих и 43 маршевые колонны, в том числе 7 женских колонн из вооруженных сил армии и 2 женских колонны из сил общественной безопасности.

Во Тхи Ча Ми - военнослужащая женских подразделений связи:

Любой, кто был выбран для участия в параде в честь этого праздника, испытывает гордость, честь и радость от того, что является его частью, и будет стремиться хорошо выполнить каждую поставленную задачу.

Майор Динь Тхи Ким Нган - Военное училище Военного округа 3:

Сегодня, посещая и поддерживая силы, мы были по-настоящему тронуты, увидев усилия, которые прилагают офицеры, солдаты и члены Союза женщин, чтобы подготовить такой величественный и вдохновляющий парад. Мы надеемся, что наши женщины-военнослужащие останутся стойкими, чтобы продолжать свою миссию и добиваться высоких результатов.

По этому случаю Центральный руководящий комитет по празднованию крупных праздников и важных исторических событий страны в период 2023–2025 гг. вручил подарки участвующим подразделениям, призвав их продолжать тренировки и подготовку.

Особое внимание со стороны Центрального руководящего комитета придало участвующим силам дополнительную решимость преодолеть все трудности в ходе подготовки, обеспечив наилучшую готовность к этому знаменательному национальному празднику.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Туризм Дананга ускоряет привлечение туристов с помощью 5 специальных программ

Туризм Дананга ускоряет привлечение туристов с помощью 5 специальных программ

Под девизом «Новый Дананг - новые впечатления - New Da Nang - New Experience» программа направлена на диверсификацию туристических продуктов, повышение качества впечатлений и внедрение цифровой трансформации во всей цепочке туристических услуг, включая 5 специальных программ и 2 заметных решения по цифровой трансформации.
ПОДРОБНЕЕ

Top