Третий шторм приближается в Восточном море

В Восточном море, вероятно, появится третий шторм в этом году после того, как тропическая депрессия на востоке филиппинского острова Лусон усилится и переместится в следующие один или два дня, по данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования.

В центре сообщили, что депрессия существует на востоке острова Лусон 22 августа, и вероятность что она перерастет в шторм в ближайшие 24 часа оценивается на 70-80%.

Шторм, вероятно, войдет в северо-восточную часть Восточного моря около ночи 23 августа, а 24 августа станет третьим штормом в водах в этом году.

Прогнозируется, что примерно с вечера 23 августа его циркуляция вызовет ливни, сильные ветры и сильные волны в восточной части северной и центральной части Восточного моря.

Столкнувшись с этим, 22 августа Постоянный офис Национального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними направил документ в прибрежные районы от Куангнинь на севере до Куангнгай в центральном регионе, попросив внимательно следить за прогнозами погоды, уведомлять капитанов и владельцев судов, работающих в море.

Им также было предложено составить соответствующие производственные планы для обеспечения безопасности людей и имущества, поддерживать связь для своевременного реагирования на любые обстоятельства, оставаться на службе и регулярно представлять отчеты.