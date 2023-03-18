НОВОСТИ
Третий Форум Моста развития Вьетнама 2023 прошел в Дананге
Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг приветствовал населенные пункты и предприятия в центральных регионах и регионах Центрального нагорья за разработку стратегий и планов действий по зеленому росту и цифровой трансформации, а также за активный поиск экологически безопасных моделей развития.
По его словам, правительство Вьетнама поддерживает эффективное сотрудничество со странами-единомышленниками, международными организациями и бизнес-сообществами в стране и за рубежом в процессе достижения целей в области устойчивого развития, зеленого роста и цифровой трансформации.
Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок сказал, что благодаря географическим преимуществам и идеальному климатическим условиям для развития зеленой энергетики центральные регионы и регионы Центрального нагорья являются привлекательными направлениями для иностранных инвестиций.
Стефани Столлмайстер, операционный менеджер Всемирного банка (ВБ) во Вьетнаме, сказала, что центральным регионам и регионам Центрального нагорья пора адаптироваться к изменению климата и сократить выбросы углерода.
Она добавила, что ВБ всегда желает поддержать центральный регион в его развитии на ближайшие годы.
В последние годы цифровая экономика Вьетнама росла в среднем примерно на 38% в год. В 2022 году стоимость его экономики достигла около 23 миллиардов долларов США. Эти результаты сделали Вьетнам второй по темпам роста цифровой экономикой в мире после Индии. Это также самый быстрорастущий рынок электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. По данным Google и Temasek, стоимость цифровой экономики Вьетнама может достичь 49 миллиардов долларов США к 2025 году и 120-200 миллиардов долларов США к 2030 году.
Форум сосредоточил свои обсуждения на вопросах, связанных с «зеленой» трансформацией и цифровыми технологиями, таких как тенденции, модели и решения во всем мире, а также на возникающих проблемах в городах и провинциях центрального и Центрального нагорья.