Тренер: товарищеский матч Вьетнам - Корея проверяет игроков перед SEA Games 31

Тренер Пак Ханг Сео и игрок сборной Вьетнама до 23 лет по футболу ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции. Фото: ВИА

Первый товарищеский матч между сборной Вьетнама до 23 лет и сборной Республики Корея до 20 лет, который состоится 19 апреля в северной провинциия Футхо, даст возможность проверить состояние некоторых новых игроков, сказал журналистам тренер вьетнамской сборной Пак Хан Сео утром 18 апреля.

«У них было не так много шансов играть, поэтому матч 19 апреля станет для меня возможностью оценить их состояние», — сказал Пак на пресс-конференции, проведенной Вьетнамской федерацией футбола (VFF) на стадионе Виетчи в Футхо.

Он отметил, что в состав вьетнамской команды входят трое немолодых игроков, которые помогут восполнить пробел.

Все эти игроки были проверены на свои способности, далее Пак отметил, что они хорошо вписываются и могут вести своих молодых товарищей к SEA Games 31.

«Надеюсь, они помогут повысить результативность вьетнамской сборной», — сказал он.

Тренер сборной до 20 лет РК Ким Ын Чжон продемонстрировал свою решимость победить, сказав, что для него и его команды большая честь играть с командой Пака. «Это важный матч для обеих команд, особенно для вьетнамской U23, поскольку они готовятся к SEA Games 31», — сказал он.

Он сообщил, что в его команде от шести до семи игроков, которые, вероятно, будут играть в профессиональный футбол, поэтому игра позволит ему подтвердить их способность.

Тренер корейской сборной оценил, что матч может быть очень сложным для его игроков.

Сборная Вьетнама до 23 лет сыграет с командой РК до 20 лет в двух товарищеских матчах, первый из которых состоится на стадионе «Вьетчи» в 19:00 19 апреля, а второй — на стадионе «Хангдэй» в Ханое в 19:00 22 апреля.

Билеты стоили от 150 000 до 300 000 донгов (7-13 долларов США).