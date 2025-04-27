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НОВОСТИ

Транспорт земли «Девяти драконов» вступает в новую эпоху

Премьер-министр Вьетнама поставил цель - до конца 2025 года завершить строительство 3 000 километров автомагистралей в стране. Из них регион дельты Меконга (также известная как земля Девяти драконов) должен обеспечить около 600 километров в честь проведения партийных съездов на всех уровнях, предстоящего 14-го Всевьетнамского съезда Коммунистической партии, 80-летия со Дня независимости (2 сентября 1945 г. — 2 сентября 2025 г.) и 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. — 30 апреля 2025 г.). Это также станет важным стимулом для формирования новых пространств развития — промышленных зон, новых городских районов, повышения рыночной стоимости земли, создания рабочих мест и улучшения условий жизни как для жителей дельты Меконга, так и для всего населения страны.

На строительной площадке первого участка скоростной автомагистрали Каолань – Анхыу, проходящем через общину Mухой, район Каолань, провинция Донгтхап, инженер по дорожному строительству компании VNCN E&C Као Динь Зыонг сообщил, что подрядчик организовал работу в несколько смен до 23:00 ежедневно. На объекте задействованы пять строительных бригад, чтобы ускорить темпы выполнения работ по отсыпке и предварительной нагрузке основания. Ставится цель завершить первый этап предварительной нагрузки до 20 апреля 2025 года, а второй — до 20 июня 2025 года.

Согласно информации Народного комитета провинции Донгтхап, потребность в песке для первого участка скоростной автомагистрали Каолань – Анхыу составляет около 2,3 миллиона кубометров. В ходе реализации проекта местные власти и профильные ведомства активно работают над преодолением трудностей, особенно в вопросах освобождения территории и обеспечения песком для засыпки. На сегодняшний день основные препятствия постепенно устраняются, чтобы проект был завершён и сдан в эксплуатацию точно в срок.

В провинции Донгтхап, в ответ на всенациональную кампанию «500 дней и ночей соревновательного труда по завершению 3 000 км скоростных автодорог», инициированную Центральным правительством, Народный комитет провинции разработал и реализует план действий в рамках специальной кампании под названием «Ускорение темпов реализации первого участка проекта скоростной трассы Каолань – Анхыу». В рамках этой инициативы были чётко распределены задачи между организациями и ответственными лицами, задействованными в проекте, с целью обеспечить его своевременное и качественное завершение в соответствии с поручениями Премьер-министра.

Ориентиры на будущее

По словам доктора Чан Хыу Хиепа, бывшего постоянного члена, глава экономического департамента, Юго-западный руководящий комитет (ранее), развитие транспортной инфраструктуры должно быть тесно связано с потребностями в развитии логистической инфраструктуры и интеграции с другими инвестиционными проектами региона. Необходимо чётко определить стратегические направления развития, с системным подходом, который обеспечит интеграцию в процессе планирования и реализации, избегая локальных интересов. В то же время важно правильно организовать пространство и распределить инвестиционные ресурсы в соответствии с требованиями синхронизации и эффективного взаимодействия, чтобы гарантировать соблюдение сроков и качество выполнения работ.

Глава Народного комитета города Камау То Хоай Фыонг отметил, что благодаря своему стратегически важному расположению в дельте Меконга и во всей стране, Камау играет ключевую роль в транспортных связях, являясь важным узлом, через который проходят такие крупные транспортные магистрали, как Национальная дорога 1, Национальная дорога 63 и Южный прибрежный коридор. Это место, которое связывает соседние провинции и районы, а также важный опорный пункт в области национальной безопасности полуострова Камау. Целью на 2045 год является развитие города Камау по модели децентрализованного многоуровневого города, основанного на соединении различных транспортных осей.

В будущем, в области транспорта, согласно департаменту строительства провинции Донгтхап, основное внимание будет уделено созданию эффективной и синхронизированной транспортной сети, охватывающей как городские, так и сельские районы. Это создаст благоприятные условия для быстрого и удобного транспортирования товаров и пассажиров, что в свою очередь будет способствовать развитию экономики, социальной инфраструктуры, городской застройки, строительству сельских районов и обеспечению национальной безопасности и обороны на территории провинции.

Вместе с другими провинциями Донгтхап придаст приоритет завершению строительства транспортных магистралей, соединяющих ключевые точки провинции с национальной сетью, а также транспортных путей, связывающих различные регионы, основные городские оси, инфраструктуру, соединяющую промышленные зоны и крупные сельскохозяйственные регионы. Также будет уделено внимание совместному планированию использования земельных участков вдоль дорог для создания дополнительного экономического импульса для региона. Особое внимание будет уделено привлечению различных источников инвестиций, в том числе через партнерство между государственным и частным секторами.

Согласованное развитие транспортной инфраструктуры значительно снизит затраты на логистику, повысит конкурентоспособность товаров, создаст новые возможности и пространства для роста региона дельты Меконга и внесет вклад в развитие всей страны.

ИЖВ/ВИА

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