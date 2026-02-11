Транспортные планы готовы к пиковому периоду Лунного Нового года

Международный аэропорт Нойбай вводит в действие планы по обслуживанию растущего пассажиропотока в период празднования Тэта 2026 года.

Опросы авиакомпаний и межпровинциальных автобусных перевозчиков показывают, что, несмотря на увеличение числа рейсов и расширение провозных мощностей, в наиболее напряжённые дни - накануне Тэта и в период массового возвращения после праздников, большинство рейсов полностью распродано.

Власти издали директивы, требующие от транспортных ведомств обеспечить бесперебойную работу, поддерживать порядок и безопасность, а также минимизировать заторы и число дорожно-транспортных происшествий в дни Тэта и в сезон весенних фестивалей.

С начала февраля крупные автовокзалы Ханоя, Хошимина и Дананга работают в режиме повышенной нагрузки, чтобы обслужить первую волну пассажиров, главным образом студентов и работников свободных профессий, которые возвращаются домой раньше. Второй, более масштабный пик ожидается 14–15 февраля и продлится до ночи 16 февраля (29-й день последнего месяца по лунному календарю), когда сотрудники учреждений и предприятий начинают уходить на праздники.

Большинство пассажиров забронировали билеты заранее, прежде всего на направлениях из Ханоя в центральные провинции - Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Хюэ и Дананг. На ряде маршрутов, включая Дьенбьен и Шонла, в пиковые дни билеты распроданы, несмотря на введение дополнительных рейсов. Резкий рост бронирований наблюдается и на маршрутах короткой протяжённости.

Акционерная компания Hanoi Transport Station сообщила, что в настоящее время загрузка автопарка составляет 40–50%, что свидетельствует о том, что предложение по-прежнему способно удовлетворять спрос. Автовокзалам поручено организовать персонал для поддержки пассажиров, увеличить число билетных касс на наиболее востребованных направлениях, а также строго контролировать техническое состояние транспорта и соответствие водителей требованиям к квалификации.

Что касается железнодорожных перевозок, период обслуживания на Тэт длится с 3 февраля по 8 марта. Компания Vietnam Railways назначила 62 поезда с 791 пассажирским вагоном, предложив около 384 тыс. мест - на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

С 14 по 22 февраля будут назначены дополнительные региональные поезда, что обеспечит ещё около 7 300 мест. По состоянию на 10 февраля продажи билетов достигли 402 000, при этом 68% билетов было приобретено онлайн. Тарифы в период Тэта в среднем на 5–10% выше из-за роста затрат на входящие ресурсы и модернизации вагонов.

Авиакомпании также существенно наращивают провозные мощности. Vietnam Airlines предлагает более 3,5 млн мест в период с 2 февраля по 3 марта - почти на 20% больше, чем годом ранее, а также дополнительно 60 000 мест на наиболее востребованных направлениях. Группа планирует выполнить свыше 1 300 ночных рейсов в течение этого периода.

Vietjet вывела в продажу 2,5 млн билетов и увеличила предложение почти на 390 000 мест за счёт примерно 1 800 дополнительных рейсов.

В международном аэропорту Нойбай в Ханое расширенный терминал T2 и бесконтактные технологии, как ожидается, помогут снизить нагрузку, смягчить заторы и обслуживать более 50 000 международных пассажиров в сутки. Прогнозируется двузначный рост пассажиропотока, при этом предпраздничный пик ожидается 14 февраля - свыше 116 000 путешественников.

Между тем международный аэропорт Таншоннят в Хошимине в период пиковых перевозок рассчитывает на около 940 рейсов в день - на 25% больше, чем обычно, при среднем показателе порядка 145 000 пассажиров в сутки.

Аэропорты по всей стране мобилизуют максимальные ресурсы и будут тесно координировать работу с авиакомпаниями и наземными службами, чтобы обеспечить пассажирам безопасные и бесперебойные поездки в самый напряжённый туристический сезон во Вьетнаме.